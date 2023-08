Confianza en Traxión

En el dinámico mundo de las finanzas, pocas señales son tan elocuentes como el acto de reingresar al mercado. La reciente oferta subsecuente de Traxión da testimonio y refleja la confianza renovada que la comunidad inversora global en la firma mexicana.

Desde 2017, el mercado bursátil encara una escasez de nuevas colocaciones y hasta el momento sólo Traxión y Grupo México se han aventurado a salir a buscar más recursos del gran público inversionista, de ahí que la firma que lleva Aby Lijtszain haya regresado al mercado y completar con éxito una oferta por 292 millones de dólares. Pero, ¿qué lo hace más relevante? El fuerte apetito que mostraron los inversionistas de naciones como Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. En tiempos de incertidumbre global, lograr un libro sobre demandado es una clara afirmación de confianza.

Esta confianza no es fortuita, es fruto de un trabajo constante y de la claridad en la visión de Traxión, que se prepara para capitalizar el nearshoring que requerirá más servicios de logística. Se trata de un movimiento estratégico que refleja una lectura cuidadosa de la dirección en la que soplan los vientos económicos, que si se maneja adecuadamente podría ser un punto de inflexión para Traxión, llevándola a una nueva era de crecimiento exponencial.

LA RUTA DEL DINERO

Hasta finales de junio no habíamos escuchado nada de Esentia Energy. En esas fechas, la empresa de gasoductos con propiedad mayoritaria del manejador de fondos Partners Group, anunció con bombo y platillo la firma de un memorándum de entendimiento con la Comisión Federal de Electricidad que ponía fin a disputas comerciales del pasado y sentaba bases para ejecutar nuevos proyectos de inversión. Todo era felicidad en la otrora líder en el sector energético privado y se esperaba que regresaría por sus fueros tal como ocurrió con Energía de Costa Azul o TC Energy, con su proyecto en el sureste. A casi 60 días del anuncio no se sabe nada. Siempre activa en redes sociales, la empresa que lleva Manuel Bartlett no ha vuelto a tocar el tema, y Esentia menos. Las huestes de Fernando Tovar, quien dirige la subsidiaria de los suizos no han podido aterrizar nuevos contratos con el gigante eléctrico. El caso es que existe inquietud aquí y en tierras helvéticas. El tiempo dará la respuesta… Grupo Bimbo, que comanda Daniel Servitje, eleva su apuesta por el cuidado del medio ambiente y precisa que se convertirá en una empresa cero emisiones netas de carbono en 2050. Por lo pronto, ha establecido la meta intermedia de reducir sus emisiones directas e indirectas en 50 por ciento para 2030. En línea con ese objetivo, la empresa está renovando la flotilla de vehículos al sustituir unidades de combustibles fósiles con vehículos eléctricos e híbridos de la mano de Moldex. A 10 años de iniciar su camino a la electromovilidad, y con una flotilla de mil 186 unidades de reparto eléctricos circulando en México, anuncia que tan sólo en 2023 habrá duplicado esta cifra al alcanzar dos mil 508 vehículos eléctricos en el país.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

PAL