Sobre Ucrania en Arabia Saudita

Hace pocos días transcendió que Arabia Saudita será el anfitrión de las conversaciones sobre la paz en Ucrania que tendrán lugar el 5 y 6 de agosto. Se espera la participación de representantes de unos treinta países, entre ellos Ucrania y los Estados Unidos. De los grandes que forman parte del llamado Sur Global estará la India, y de América Latina asistirían Brasil, Chile y México. No hay claridad sobre Rusia y China.

En los meses anteriores Arabia Saudita tuvo éxito al mediar el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Asimismo, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, visitó este país y participó en la cumbre de la Liga Árabe, así que hay ciertas expectativas sobre la iniciativa saudí. Pero no cabe duda de que en muchos países prevalece el escepticismo y poca fe en la posibilidad de lograr en estos momentos una solución negociada a la guerra dado que Rusia no quiere retirase de los territorios ucranianos ocupados y Ucrania, que está llevando a cabo su contraofensiva, no acepta iniciar negociaciones en estas circunstancias.

Aun así, todos coinciden en que vale la pena reunirse para sensibilizar a los países del Sur Global sobre la guerra y/o buscar soluciones a los problemas que surgen a raíz de la salida de Rusia de la Iniciativa del Mar Negro. Este acuerdo entre Rusia y Ucrania que funcionó durante casi un año permitió la exportación de casi 32 millones toneladas de granos ucranianos a 45 países, y ayudó a desinflar la presión que la guerra originó en el mercado global de alimentos, en África y en Medio Oriente.

Más allá de lo que se podrá lograr en la reunión planeada para comienzos de agosto, el caso de Arabia Saudita demuestra que no faltan propuestas de paz para Ucrania procedentes de los países no involucrados directamente en la guerra. Hasta ahora muchos políticos hablaron de la paz, pero muy pocos lograron resultados. Ninguno llegó tan lejos como el presidente de Turquía, Recep Erdogan quien consiguió sentar a Rusia y a Ucrania en la mesa de negociación en marzo de 2022 en Ankara y jugó un papel clave en intercambios de prisioneros y en Iniciativa de Granos, junto con el Secretario General de la ONU.

Si evaluamos los demás intentos, fue muy decepcionante la actuación de China cuyo plan para Ucrania presentado en marzo de este año se limitó a las visitas exploratorias del enviado especial chino a Rusia, Ucrania y algunos países europeos. Su propuesta hizo también el grupo de líderes africanos que incluso lograron visitar Ucrania y Rusia, pero ahí se quedó esta iniciativa que no pasó la prueba de la reunión con Putin quien, aunque “aprecia mucho” la proposición africana, la sigue evaluando. En caso de Latinoamérica, los presidentes mexicano y brasileño consiguieron sus notas internacionales respectivas cuando compartieron sus llamados a la paz en Ucrania, pero ni siguiera continuaron con esfuerzos posteriores para reunirse con las partes involucradas en la guerra. Ojalá Arabia Saudita tenga más suerte.

POR BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES TEC DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

PAL