Desembarca Navien

Aunque México aún debe hacer la tarea para aprovechar la llamada relocalización empresas de Asia, muchos ven a nuestro país como una oportunidad.

Tal es el caso de la coreana Navien, que tiene a Scott Lee como CEO para la región de América, que acaba de anunciar el inicio de sus operaciones en México. Navien se especializa en la fabricación de calentadores de uso doméstico e industrial y es considerada líder en tecnología de calentadores de agua, calderas y pisos radiantes.

Tiene presencia en 30 países, entre ellos: Corea, China, Rusia, Estados Unidos y Canadá, y la idea de Lee es ingresar al mercado Latinoamericano a través de México, y para ello puso en marcha dos líneas de producto de alta calidad para atender las necesidades del sector residencial y analiza poner un proyecto de manufactura a partir del llamado nearshoring.

LA RUTA DEL DINERO

Sin ser aún la candidata de la Alianza Va por México para la contienda presidencial en 2024, la senadora Xóchitl Gálvez sigue siendo tendencia en las redes sociales lo que ha puesto muy nerviosa a la 4T. Por lo pronto, este mediodía formalizará su participación en el proceso de selección de candidatos en busca de las 150 mil firmas que requiere para su registro… El Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT) reconoció a izzi por dos proyectos de contacto con clientes que, además de destacar por su calidad, innovación y eficacia, fueron considerados de impacto positivo tanto para la experiencia de sus suscriptores como en los resultados estratégicos de la empresa. De 69 empresas y más de 170 proyectos que participaron en la 18a edición del Premio Nacional CX & EX 2023 organizado por el IMT, en el cual se reconocen iniciativas que impactan de manera positiva en los resultados organizacionales, su innovación, posicionamiento de marca y mejoras en la experiencia del cliente, izzi recibió el segundo y tercer lugar en la categoría de “Mejor estrategia de operación” con las propuestas “Centro de ayuda a clientes” e “izzi app”, respectivamente... Luego de ganar varios puntos de mercado, Banorte, que preside Carlos Hank González, acaba de ser reconocido por tercer año consecutivo como el Mejor Banco de Consumo y de Mejor Gobierno Corporativo en México en 2023 de acuerdo a World Finance. La revista internacional otorgó este reconocimiento a Banorte por su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, además del servicio a sus clientes… El líder nacional de PRI, Alejandro Moreno Cárdenas no se anduvo por las ramas y ayer a través de un video dijo que el gran error del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido “politizar la desgracia de los mexicanos”. Alito al comentar la salida de militantes del tricolor sostuvo que varios expriistas han tenido como primer puerto a varias embajadas y al propio gabinete presidencial, por lo que ahora las nuevas salidas no van a debilitar al partido y al Frente Amplio por México.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

LSN