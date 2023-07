La trama de Osorio Chong

Junto con los cuatro senadores del PRI que dejarán el partido este lunes, se van a presentar otros líderes regionales como alcaldes, ex funcionarios de ayuntamiento, ex diputados y ex senadores para marcar distancia de la presidencia nacional de Alejandro Moreno, mandamás del tricolor que amplió su periodo al frente del instituto para llevar mano en el reparto de candidaturas para las elecciones de 2024.

Es un episodio más de las múltiples batallas entre dos priistas que eran como muéganos durante buena parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ambos colaboraron para que el mexiquense ganara la Presidencia del país y desde el inicio del gobierno no se separaron. Osorio manejó la política interior y Moreno se ocupó un escaño en la pasada legislatura federal. No dejaban de frecuentarse de manera cotidiana.

Las ambiciones políticas de Moreno comprometieron a Osorio Chong, entonces poderoso secretario de Gobernación, para hacerlo candidato a gobernador de Campeche.

El ascenso político del entonces mandatario contrastó con el ocaso político del hidalguense, por diferentes crisis de política interna, y el desgaste natural por el acercamiento del fin de gobierno federal priista.

En los planes de Osorio Chong estaba quedarse con la dirigencia del Revolucionario Institucional al término del sexenio, pero Moreno se le anticipó con Peña Nieto y en un descuido el gobernador de Campeche le había endulzado el oído al Presidente de la República: tenía cuadrado todo para renunciar a la gubernatura de Campeche, que ganó en elecciones, para hacerse de la dirigencia nacional del tricolor dejando atrás a su amigo.

Como premio de consolación, Osorio se quedó con la coordinación del PRI en el Senado, el grupo legislativo priista más débil en la historia del partido, al tener solo a 11 representantes. Pero la relación continuó pudriéndose y lo que terminó por romper el hilo más delgado fue la reforma a los estatutos del partido para la ampliación del periodo de Alejandro Moreno y manejar las candidaturas. Al ser depuesto como líder de los senadores, el hidalguense dijo que no renunciaría a su militancia.

Vamos a ver qué motivación pone de fondo Osorio para lo que a todas luces se habla de una renuncia en este lunes, junto con otros tres senadores y otros cuadros priistas de todo el país que miran a Movimiento Ciudadano como una opción de salvamento. Ya se sabrá qué trama Osorio Chong en medio de este pleito que se volvió personal con quien fuera más que su amigo en la política.

UPPERCUT: Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum siguen como punteros. De acuerdo con la nueva encuesta de El Heraldo/Poligrama que se publica hoy, la ex jefa de Gobierno aventaja con casi 10 puntos al ex canciller y cerca de 12 al ex secretario de Gobernación, de cara a la competencia interna por la candidatura presidencial de 2024. Ricardo Monreal definitivamente no tiene nada que hacer en la contienda, apenas llega a 8.1 por ciento de las preferencias electorales.

