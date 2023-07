Desmemoria y engaño

Si en 2018, el triunfo del lopezobradorismo opositor se montó en la indignación, en 2024, ya como gobierno, intentará hacerlo en la desmemoria. ¿Por qué tanta gente aún cree en las mentiras que ocultan las fallas del gobierno? Por ingenuidad o desinformación, dicen algunos, y algo hay de ambas, pero también es por la desmemoria. El engaño prospera en medio del olvido; éste, además de hacer más creíble una falsedad, adormece la indignación, y así genera apatía e indiferencia social.

“En dos años y medio de pandemia nadie se quedó sin una cama de hospital”, dijo la semana pasada Claudia Sheinbaum. Pronto, las redes sociales se inundaron con fotografías y videos que mostraban lo contrario: personas tendidas en salas de espera o banquetas afuera de clínicas; a ello se sumaron testimonios de familiares que contaron cómo, ante la saturación hospitalaria, sus familiares fueron enviados a morir a sus casas.

Este episodio ilustra que para los políticos será cada vez más difícil mentir impunemente, al menos sobre el pasado, dada la capacidad tecnológica para documentarlo y exhibirlos. Pero también demuestra que, pese a todo, seguirán intentando mentir en cada oportunidad.

La razón es que siempre habrá una parte de la población que no recuerde, recuerde poco, o mal. Además, muchos se enteran indirectamente de los acontecimientos. Por ejemplo, si bien los datos confirman que miles de mexicanos fallecieron por falta de atención médica, no toda la gente conoce personalmente un caso. Más que una sola memoria colectiva nacional hay varias que, por experiencias y acceso a información, no siempre están en sintonía.

Más aún, existe una forma de manipulación psicológica llamada gaslighting, que consiste en hacer que las personas duden de la realidad, e incluso de sus propios recuerdos. Por ejemplo, a fuerza de propaganda, hay gente convencida de cosas como que se rifó el avión presidencial, o que hay un nuevo aeropuerto que opera exitosamente.

Así, no sorprende que el Presidente mienta con bastante éxito (la consultora SPIN estima que ha dicho más de cien mil afirmaciones falsas en sus mañaneras, hasta 2022). En las elecciones de 2024, para Morena la desmemoria será fundamental, porque ahora son gobierno y los fracasos del pasado reciente son su responsabilidad. Además, todos sus aspirantes proponen la continuidad. Espere usted y verá cómo, quien obtenga la candidatura de Morena dirá, sin ningún pudor, cosas como que todos los niños con cáncer han tenido medicinas, o que la violencia ha disminuido. Y lo hará por un motivo sencillo: porque, como hemos visto, en parte funciona. Por eso, independientemente de cómo se configure y resulte la candidatura opositora, es primordial dar una batalla contra el olvido, para refrescar y hacer coincidir nuestras memorias colectivas frente a la mentira y la manipulación. Si en 2018 mucha gente creyó en el lopezobradorismo, en 2024 mucha puede repetir el error por desmemoria; y esta vez, aunque a algunos no les guste la frase, “sí podía saberse”, cinco años que no debemos olvidar, lo demuestran.

POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA

COLABORADOR

@GUILLERMOLERDO

PAL