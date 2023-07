Arabia es lo de hoy

El pasado mercado de invierno, el futbol árabe dio un golpe en la mesa cuando el Al-Nassr fichó a Cristiano Ronaldo. Desde entonces se abrió una nueva ventana de cambios para futbolistas de gran renombre, que quieran tener un muy buen sueldo. El tema de si son veteranos o no, pasa a segundo término. Incluso, han tentado con cifras descomunales a jugadores que actualmente están en su mejor momento.

Nombres como Marcelo Brozovic, Kalidou Koulibaly, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Edouard Mendy, Roberto Firmino, N'Golo Kanté y Karim Benzema, son algunos de los deportistas más relevantes que han llegado a la liga saudí. Claramente son atraídos por su numerosa paga, como por ejemplo la del Gato, que recibe 100 millones de euros al año.

Además, no se conforman con futbolistas de viejo rodaje, también están al acecho de las estrellas del momento como Kylian Mbappé, quien recibió una oferta del Al-Hilal por 300 millones de euros al París Saint-Germain, y el galo de 24 años ganaría aproximadamente, en pesos mexicanos, más de 13 mil millones de pesos anuales. ¡Descomunal!

El conjunto parisino ya había aceptado la propuesta, sólo falta el sí de Mbappé, pero todo parece indicar que no accedería y se mantendrá en la élite del futbol, algo que alegraría a los amantes de esta hermosa disciplina. En estos tipos de traspasos pierde demasiado el futbol, porque sus representantes más icónicos como deporte pueden terminar en un país donde, simplemente, no se juega al mejor nivel como en Europa. Pero no es culpa del jugador porque, ante semejantes intimidaciones contractuales, es muy complicado denegarlas, ya que incluye futuro familiar, comodidad financiera y muchas otras cosas más.

Algo similar ocurre en la MLS, la diferencia es que ellos lo vienen haciendo desde hace años y van poco a poco, trayendo jugadores ya prácticamente para el retiro. Es un historial que inició con David Beckham, hasta hoy con Lionel Messi. Agregando, que es más fácil ver los partidos en la mayoría de los países, hay un mayor entretenimiento, marketing y los contratos son más razonables. Por supuesto, hay algunos grandes como el de La Pulga biónica.

A lo que vamos es que debería de existir un tope salarial, donde este tipo de cantidades no se puedan manejar, porque no tiene sentido. Va a haber un punto donde ya los equipos no puedan competir. Hoy Arabia es el nuevo China de hace unos años, donde revolucionaron el mercado de pases y compraban a las estrellas del momentos: Oscar, Carlos Tévez, Ezequiel Lavezzi, Hulk, Alexandre Pato y varios más. Sin embargo, hicieron regulaciones en la cantidad de extranjeros, y límites salariales que produjeron la reducción de compras internacionales.

En resumidas cuentas, está bien que quieran elevar el rendimiento de su futbol con buenos refuerzos del Viejo Continente, lo que está mal son algunas maneras porque afecta el desarrollo de todo un sistema. La red de traspasos está muy inflada y, aún así, suceden estas situaciones. Está difícil.