De mentiras y anacronismos

Durante las elecciones de 2006, un obstinado candidato de la oposición exigía que los servidores públicos no opinaran sobre el proceso electoral, si bien su petición caía en el exceso e insulto, entendió que al carecer de regulación, la vía adecuada era la institucional, y un año mas tarde se publicaron reformas que prohiben a los servidores públicos realizar actos que favorezcan o perjudiquen a un partido político, candidato o coalición.

Diecisiete años después, ese candidato opositor ahora como presidente, en un evidente anacronismo a lo demandado años atrás, en su show mañanero se ha dedicado a violar la ley electoral, primero, promoviendo a sus “corcholatas”, quienes por cierto, cada día estan peor, y ahora, desprestigiando, insultando y denostando a personajes de la oposición que sabe son competitivos, incluso, ha usado los recursos y las instituciones del Estado en contra de una mujer cuya popularidad y aceptación lo tiene desconcertado y frustrado.

Como ya es costumbre, al presidente no le gusta respetar la ley, es un experto en violentarla y por eso, fiel a su tradición de no respetar las instituciones y burlar el marco legal, creó la sección -dentro de su show mañanero- “no lo digo yo” para continuar hablando y desprestigiando a la senadora Xóchitl Gálvez, llamándola “La Señora X”, pero nunca imaginó que lejos de perjudicarla, ella, nuevamente con humor y astucia reviró volviéndose aún mas popular.

Esa actitud es una constante en este gobierno. Es claro que su forma ideal de gobernar es la dictadura, les gusta ser autoritarios y son intolerantes a la pluralidad política y de opinión. Lamentablemente, otra constante del presidente es evidenciar su desprecio hacia las mujeres, no solo no nos “tolera”, nos violenta, y lo ha dejado claro con la Ministra Piña y ahora con la senadora Xóchitl Gálvez.

Esta violencia contra las mujeres se normaliza y perpetua desde el partido en el poder, la cometen quienes por dar la nota y desprestigiar a personas de la oposición vulneran los derechos humanos fundamentales de las mujeres, ahí esta la gobernadora Layda Sansores, quien fue sancionada por violencia política de género hace unos días, afortunadmaente, ya quedó inscrita en el Registro Público de Personas sancionadas.

Es claro que México carece de un verdadero jefe de Estado, un hombre con respeto a las instituciones, un demócrata, una persona con amor a su país, que no destruya, que construya, que no siembre odio y que no utilice las instituciones del Estado para ir contra sus “adversarios” políticos y que debata con ideas. Por ello, Acción Nacional interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos cansados de que con sus mentiras, todos los días López Obrador abuse de su poder en contra de ciudadanos, periodistas, academicos, seandoras y de todos aquellos que piensen distinto.

Señor presidente, sea digno de su mandato y ocúpese de todos los problemas que afectan a nuestro país, cumpla al menos con alguna de tantas promesas de campaña y deje a las y los mexicanos decidir en libertad.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN