Sin seguridad, no hubo transformación

El inicio del proceso de devaluación política es más grave y peligroso que el de la moneda, porque hoy, dentro y fuera del país, el retroceso democrático y jurídico que ha sufrido México es resultado de la malas decisiones y estrategias para acabar con la inseguridad, la corrupción, la injusticia y la desigualdad, entre muchas otras.

Por dar un ejemplo, no olvidemos lo ocurrido hace días en Tamaulipas cuando un grupo de militares, derivado de una persecución, golpearon y ejecutaron a cuatro civiles, dejando a uno más en estado crítico, momentos en los que además alteraron el lugar de los hechos al “plantarles” armas largas y realizar disparos de ataque inexistentes.

Tamaulipas, estado que, desde que lo gobierna Morena volvió a ser uno de los más inseguros del país, está marcado por días de inestabilidad, emboscadas y enfrentamientos. Las autoridades lo saben, pero no lo aceptan, por eso, a pesar de la necedad de su estrategia “abrazos no balazos” aprobaron el despliegue de 710 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la entidad.

El Ejército mexicano y la Guardia Nacional inmersas en labores de seguridad pública, se han enfrentado a diversos cuestionamientos relacionados a la violación de los derechos humanos. Académicos, sociedad civil y diversas fuerzas políticas hemos sido críticos en su participación en tareas de carácter civil y lamentablemente los hechos nos dan la razón, estas corporaciones con más de 1,000 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la Secretaría de Defensa (428 quejas) y la Guardia Nacional (577) encabezan la lista de instituciones que violan sistemáticamente los derechos humanos de las y los mexicanos.

El presidente y Morena deben dejar de culpar al pasado, han sido desenmascarados y ya nadie les cree, fueron falsos profetas del cambio. No merece seguir gobernando quien no ha sido capaz de detener la inseguridad, quien en lugar de estabilidad genera crisis, quien ha tolerado la corrupción en los niveles más altos del gobierno, quien en lugar de dialogar polariza, quien no respeta las diferencias y ofende. No merece seguir gobernando quien en lugar de fortalecer las instituciones democráticas las dinamita y genera inseguridad política.

Ofrecer la continuidad es ofrecer que sigan matando a 11 mujeres todos los días por el simple hecho de ser mujeres, que los hospitales sigan saturados y sin medicamentos, ofrecer la continuidad es ofrecer otro sexenio donde los niños no tengan sus vacunas, donde los hijos de quien gobierna vivan en casas de lujo y los hermanos reciban dinero en sobres amarillos, ofrecer la continuidad es ofrecer un sexenio más de inseguridad, corrupción, incapacidad y ocurrencias.

Pero lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora, en Acción Nacional no creemos y no aceptamos que el destino de México sea la continuidad de uno de los peores gobiernos de la historia. Hemos entendido que, si queremos resultados distintos, debemos hacer cosas distintas. No podemos ni queremos hacerlo solos, nuestro país nos necesita a todas y todos.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN