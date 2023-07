Poderoso marketing político

La evidencia no da lugar a alguna duda. Atrás de Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por parte de la oposición aglutinada en el Frente Amplio por México, hay un poderoso andamiaje de imagen política que es muy visible en las redes sociales.

En la anterior entrega analizábamos el despegue meteórico y exponencial que ha registrado la imagen de Xóchitl Gálvez en el último mes. Sin embargo, existe la muy justificada sospecha que desde el momento en que la ingeniera Gálvez obtuvo un amparo para ser recibida en la conferencia matutina y así ejercer su derecho de réplica, cosa que nunca ocurrió, ya existía un cálculo político en el sentido de que cualquier manotazo del presidente mexicano se convirtiera en una catapulta para elevar la imagen de la aspirante a un grado muy difícil de alcanzar. La razón de este planteamiento se fundamenta en sus redes sociales. No es posible que de la nada surja un “branding político” tan bien estructurado, planeado, poderoso y tan bien dirigido como el que hemos podido advertir en sus redes sociales.

Al momento de hacer este análisis, Xóchitl Gálvez ha enviado tres interesantes mensajes en redes sociales, apoyada con la inteligencia artificial, tan de moda en estos días, en donde los conceptos manejados no solo la colocan en la misma arena de lucha que el presidente mexicano, sino que han logrado mover el sentimiento y la emoción de los votantes al recordar la importancia de ser una nación unida, que pueda transitar hacia realidades positivas, alejadas del encono y el enfrentamiento. El resultado ha sido sorprendente, magnífico. En cuestión de un mes, nació una opción desde la oposición que ha logrado mover los sentimientos más positivos, inclusive de quienes siguen al actual administrador de nuestro país. En un primer mensaje, Xóchitl Gálvez sorprende al contestar una crítica de la aspirante presidencial de Morena Claudia Sheinbaum quien le dijo que no cualquier mujer puede ser presidente. La respuesta fue inmisericorde. Le dijo que tiene razón y enumeró una serie de actitudes de la ex jefa de gobierno por lo que no podría ser candidata. “Dime loca, dime india, dime terca, pero nunca me digas que no puedo”. Así remata el mensaje que ni siquiera se atrevió a contestar Claudia Sheinbaum.

El segundo mensaje es aun más interesante, ya que hace para sí misma el concepto de la transformación tan usado por la actual administración. “La verdadera transformación es pasar de un estado a otro: pasar de la nada al todo, de lo vacío a lo lleno, de la lágrima a la sonrisa, de la oscuridad a la luz, del miedo al valor. Pasar del odio al amor”. Y el mas reciente mensaje mueve a imaginar un México que se despoje de los peores sentimientos generados por la actual presidente. “Imagina mentir todas las mañanas, imagina engañar cada día, todos los días, imagina pedir a la gente que odie, que dude, que ofenda. Imagina su coraje al descubrir que su veneno no tiene efecto, que no nos ofende, que no nos divide, que no nos rompe. Imagina despertar con una sonrisa cada día, todos los días. Ese es el México que queremos y todos están invitados”.

Hace muchas campañas que no éramos testigos de mensajes políticos tan poderosos y bien dirigidos hacia la emotividad de los votantes, sobre todo los más jóvenes. Pero tal y como lo reflexionamos la semana pasada, difícilmente una estrategia así puede mantenerse por 10 meses. La emotividad tendrá que acompañarse obligatoriamente de un robusto y posible programa de acción que establezca los principios de un gobierno de coalición en donde las decisiones y los compromisos a cumplir se asienten en la cámara de senadores y despoje al próximo presidente del poder exacerbado del que goza hoy el actual mandatario. La tarea no es sencilla pero lo que sí es claro es que el aspirante de Morena sea quien sea, ya no jugará solo. Ya tiene un visible rival.

Corazón que sí siente

En menos de mes y medio, han fallecido cuatro importantes periodistas mexicanos. Ricardo Rocha, Nino Canún, Talina Fernández y Jorge Berry, por causas atribuidas a su estado de salud. Tres de ellos, profundos críticos de la actual administración. ¿Dónde están los nuevos que los sustituirán?

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

PAL