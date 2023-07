Trabajo infantil en México, entre la ilegalidad y la necesidad

Los usos y costumbres y las distintas concepciones de trabajo infantil nos pueden confundir. En ocasiones, porque éstos vienen de épocas antiguas y se resisten al cambio, en otras, por el desconocimiento o por ser más cómodo justificarlo. Lo que es una realidad es que hay una forma de trabajo que es legal y otras ilegales.

¿Quién no recuerda que de niño lo ponían a "trabajar"? Bueno, a ayudar en la casa, barrer la banqueta, en mi caso, cortar el zacate, lavar carros, etc. Pues bien, de este tipo de trabajo en el círculo familiar no abundaremos, ya que siempre que no afecte su desarrollo integral, me parece que es deseable.

Empecemos con lo que sí está regulado. En México, sólo se puede trabajar legalmente a partir de los 15 años, pero nunca en trabajos peligrosos para la salud, seguridad o moralidad o que afecte el ejercicio de sus derechos.

Antes de los 15 -aunque la ley no lo considera trabajo sino actividad-, niños y niñas pueden percibir una contraprestación, cumpliendo con ciertas reglas, cuando la actividad esté relacionada con la creación artística, desarrollo científico, deportivo o musical.

Entonces, ¿qué sí es trabajo infantil ilegal? Niñas, niños y adolescentes de menos de 15 años trabajando fuera de su círculo familiar, y sin que sean actividades artísticas, científicas, deportivas o musicales. La ley federal del trabajo lo sanciona con prisión de hasta cuatro años.

Y, ¿qué es explotación laboral y trabajos forzados? Aplicable a cualquier ser humano, pero si tiene menos de 18 años las penas de entre 3 y 20 años se aumentan hasta en una mitad. Existe explotación cuando se obtiene ganancia o beneficio ilícito mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la otra a prácticas que atentan contra su dignidad -condiciones peligrosas, desproporción entre el trabajo y el pago o salario por debajo del mínimo-. Trabajo forzado es cuando el mismo se obtiene mediante uso de la fuerza, amenaza o coerción.

Con datos del Atlas de Trabajo Infantil de Save the Children (niños entre 5 y 17 años), en México existen cerca de 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil y la mayoría de ellos iniciaron, entre los seis y ocho años, laborando para un familiar.

Los estados donde existen mejores condiciones para evitar el trabajo infantil son Baja California Sur, Ciudad de México, Nuevo León y Baja California, y donde existe más riesgo es en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Puebla.

¿Qué podemos hacer? Si bien, las causas lamentablemente son intuitivas, es decir, sabemos de la urgente necesidad de atender el origen: carencias sociales básicas, desigualdad y entornos graves de inseguridad y violencia, otra tarea fundamental se encuentra en manos de nuestras autoridades, especialmente, estatales y municipales y es conocer, difundir e implementar de manera eficiente las leyes vigentes y tratados internacionales que protegen a la infancia. Es compromiso de todas y todos que ningún niño o niña deje de sonreír. ¿Te sumas?

POR JOSÉ LUIS AYOUB

COLABORADOR

contacto@joseluisayoub.com

@jlayoub

MAAZ