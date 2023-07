Listo el Frente Amplio por México

A principios de esta semana, se oficializó la creación del Frente Amplio por México, una figura en la que partidos políticos y sociedad civil van a trabajar para construir el proyecto de nación que rescate a México del abandono y la polaridad en que hoy estamos debido a la actuación de un gobierno autoritario que sólo a perjudicado y dividido.

De dicho frente saldrá la o el que será el candidato presidencial previo acuerdo de un método que, si bien no gusta a todos y ha generado observaciones, es un esfuerzo para construir una candidatura que permita estar en condiciones reales de competir en el proceso electoral de 2024.

La noticia cimbró y despertó entusiasmo, generó movimiento, que varias figuras políticas levantaran la mano, que otros la bajaran y que unos más refrendaran su interés, lo cierto es que esta semana se habló de la oposición y el escenario que parecía era exclusivo para un partido, hoy se comparte.

La oposición está haciendo lo que le toca, construyendo acuerdo, uniendo voluntades y trabajando para construir un proyecto alterno en el que quepan todos, partidos, sociedad civil, artistas, intelectuales, académicos y todo aquel que se siente excluido, afectado o rechazado por el régimen actual.

Por eso llama la atención la beligerancia del discurso del presidente, quien desde el púlpito del Palacio Nacional cuestiona a la oposición, la insulta, pero sobre todo se atreve a descalificar un acuerdo que costó horas de negociación, reuniones y acuerdos entre muchos actores de la vida política nacional.

Señor presidente, usted no puede meterse a opinar sobre el proceso y método que la oposición decidió para elegir a su candidato presidencial, debe respetar la autonomía de los partidos, donde no está el suyo, así que, aunque le moleste, haga el esfuerzo de ser un demócrata y esperar lo que resuelva la oposición.

Desde luego que usted no sabe quién será la o el abanderado, simplemente miente como es su costumbre. Lo que es un hecho es que los motores están encendidos y ya nadie los parará por más campañas de difamación que se lancen.

A la ciudadanía se le debe hablar con la verdad y eso harán los que aspiren a convertirse en candidatos cuando los tiempos lo permitan, mientras tanto está claro que la oposición ni está dividida ni débil, y que hay cuadros suficientes para competir en las urnas el año próximo.

Lo que viene ahora es que la gente conozca a quienes aspiran a gobernar el país, cuidando que no haya despilfarro de recursos, eso dependerá de la creatividad de los aspirantes para poder llegar al corazón de la gente, no de despliegues territoriales. Está claro que quien no puede hablarle a la gente difícilmente puede reunir los requisitos que se necesitan para participar en el proceso de selección y después en el proceso electoral,

Los partidos están frente a una oportunidad enorme, volver a acercarse a la gente y demostrar que la unidad es el camino y que, si bien falta mucho, el objetivo es uno y muy claro, rescatar al país de manos de quien lo tiene lleno de sangre en el 80% del territorio. Tenemos con qué, vamos por México y un frente amplio.

POR KAREN QUIROGA ANGUIANO

Secretaria Nacional de Igualdad de Género del PRD

@KarenQuirogaAn

MAAZ