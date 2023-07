La SSPC y El Tianguis del Bienestar: Siempre, siempre… primero los pobres.

‘’Cuando hay necesidad, ni para pensar alcanza…‘’ decía en vida, mi abuela paterna. Hoy en día, el capitalismo nos ha hecho creer que todo está a nuestro alcance. Agregar al garrito, compras Pick Up, catálogos o quien prefiere mejor, ir a malls en las zonas metropolitanas donde vivimos. Pero, justo uno de los problemas a atender, es el de no ser consciente de que podemos acceder de forma recurrente a bienes de consumo, ya que es esta idea, la que provoca que sean invisibilizadas muchísimas otras personas que están muy lejos de todo tipo de bienes de consumo, fundamentalmente por las condiciones de inseguridad, marginación, vulnerabilidad y escasos recursos económicos o bien por la lejanía en la que se encuentran. Esto es una gran barrera ideológica y económica que nos hace creer a unos, que hay de todo y para todos, siempre y cuando se tenga el dinero.

Y qué terrible engaño, porque nada más voltear a nuestras comunidades indígenas, zonas rurales, semi rurales y con necesidades básicas sin cubrir, cuánto más por las condiciones en las que siguen viviendo las familias en poblados que han sido ignorados por gobiernos neoliberales durante décadas, fomentando prácticas de compra de voto, uso indebido de recursos públicos, promesas sin

cumplir y programas plagados de corrupción –si llegaban- en el periodo pasado. Los antecedentes son serios. Según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, realizado por el Gobierno de México, en consonancia con las principales fuentes estadísticas como INEGI, Conapo, Coneval entre otras; los estados con mayores necesidades económicas son Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Algunos de los indicadores son: rezago educativo, servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Cada uno de los estados mencionados anteriormente, tiene zonas de atención prioritaria (ZAP) mismas que registran índices de pobreza y marginación importantes, ósea, rezago en el ejercicio de los derechos humanos.

El cómo se incorpora nuevas estrategias de política, es un tema de seguridad pública, de todos los órdenes de gobierno, y todas las instancias posibles, como hemos venido diciendo, pues, bajo los principios de cooperación y transversalidad institucional.

El Tianguis de Bienestar, una brillante idea en materia de política social, es un programa de gran calado. Pues no solo se trata de dar, sino de reconstruir el tejido social, fomentar vigilancia natural, establecer una cercanía al pueblo, fomentar dinámicas asistenciales y reincorporar poco a poco, lo que fue arrebatado. Es una estrategia, como muchas otras que ha venido implementado la Secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien ha tenido claro que hay una deuda, el mejorar las condiciones y la calidad de vida de quienes menos tienen y al mismo tiempo, generar ahorros millonarios al dejar de pagar rentas de bodegas para mercancías decomisadas del crimen organizado. La entrega es gratuita, los bienes son nuevos: juguetes, utensilios, herramientas, etc. La Secretaria se Seguridad, sabe que, donde no se ha llegado, ahí se llegará.