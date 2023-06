A propósito de pequeños negocios

Existe entre las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) la falsa creencia de que los ciberdelincuentes solo tienen en la mira a las grandes empresas; la compañía global de ciberseguridad, Kaspersky, reveló cifras que nos dejan ver que la realidad es muy distinta, pues durante el último año se registró un incremento de 161 por ciento en el número de ataques dirigidos justamente a las PyMEs mexicanas. Tras sufrir un ciberataque, las pequeñas y medianas empresas pueden enfrentar pérdidas económicas de hasta 155 mil dólares, impactando en su reputación y generando daños que pueden comprometer sus operaciones y viabilidad. Las causas de estos ataques varían, pero entre estas está que, tradicionalmente, los emprendimientos no disponen de grandes presupuestos de ciberseguridad. Según Kaspersky, este sector se ve asediado por cuatro amenazas: robo de datos corporativos por parte de ex empleados; robo de contraseñas corporativas a través de programas maliciosos; secuestro de datos bancarios al navegar por internet; acceso a la red empresarial a través de ataques de fuerza bruta, que justamente se logra, adivinando contraseñas débiles. La compañía recuerda que contar con personal capacitado, educar a especialistas en Tecnologías de la Información (TI) y utilizar las últimas herramientas de protección profesional ya no es un lujo, es una parte imprescindible del desarrollo continuo de cualquier PyME. Lo anterior lo traemos a cuento ya que mañana se reconoce a nivel mundial como el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, no perdamos de vista que en México este segmento de la economía representa alrededor del 98 por ciento de las empresas, generando 70 por ciento del empleo, representando 52 por ciento del PIB a nivel nacional.

SUMA RECONOCIMIENTO DE MARCAS

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que lleva José Sánchez Pérez, declaró a Zwan y KIR “Marca Famosa”, y a Caperucita, Peperami y Conchitas “Marca Notoria”. Las primeras cuatro pertenecen a Qualtia y la última a BYDSA, ambas empresas de Grupo Xignux, el conglomerado de productos de energía y alimentos que lidera Juan Ignacio Garza Herrera. Solo existen 81 marcas famosas y 31 marcas notorias reconocidas por el IMPI, entre las millones de marcas existentes en nuestro país. Sin duda, las marcas son un intangible que añade valor a las empresas y Xignux cuenta con 5 nuevas.

PALOMITA

Nos cuentan que a pesar de las diferencias que había entre PEMEX y las agencias calificadoras, hoy algunas de éstas han reconocido que la estrategia de la petrolera no ha estado tan errada, pues resulta que Carlos Pascual, vicepresidente global de Energía y Asuntos Internacionales de Standard & Poor´s, si bien reconoció que la petrolera enfrenta retos, también asumió que su estrategia y las medidas para mejorar la producción es algo que “ha hecho muy bien”, y entre los pendientes está la reducción de las emisiones.

POR JAIME NÚÑEZ

