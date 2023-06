Ya no nos compran…

La utopía parece transformarse en realidad. Era impensado, hasta hace unos cuántos años, que los compatriotas del otro lado del Río Bravo abandonasen a la Selección Mexicana, por más deleznable que fueran sus actuaciones. Al estar en el extranjero, se extrañan hasta los tacos más simples de frijoles, o una tortilla con un ápice pequeño de sal que la sazone. A eso jugaron los elementos de pantalón largo durante toda la historia de nuestro representativo varonil, incluso, hasta estos convulsos días. A apelar a ese grado inequívoco de nostalgia al estar fuera de casa, porque, aunque se trate de un producto que entrega a 11 jugadores corriendo detrás de un balón, cuando no estás cerca de tus raíces aflora hasta con la cosa más absurda ese sentimiento patriótico de lo que quizá, ya no volverá.

Los dirigentes cometieron un pecado capital. Asumir. La afición al balompié, como la gente en general, ya tiene mucha más información en las redes sociales. El emitir verborrea barata, como aquellos años en los que solo había uno o dos medios de comunicación imponentes, y donde la información fluía prácticamente de manera unidireccional, parece que ya no es la mejor estrategia.

Los líderes ya no son solo aquellos políticos de buen ver con respecto a los estándares impuestos de belleza, ni quien emita el mejor discurso, sino aquellos que en redes sociales ponen opiniones interesantes a la cuál gran parte la población tiene

acceso. Ya no basta con hacer campañas de mercadotecnia para que la gente vaya a los estadios, porque en redes sociales hay discursos mucho más llenos de pruebas invitando a que no lo hagan.

Los directivos jugaron a hacer la liga con menos oportunidades de la historia para los mexicanos, porque está plagada de extranjeros. El problema nunca ha sido ese, sino que se olvidaron de exportar a los mexicanos a las mejores del mundo, como hace Estados Unidos y Canadá. Pensaron que no tendría repercusiones alejar a los equipos de competiciones importantes en Sudamérica. Asumieron, de manera errónea, que lo económico es lo único que importa en un negocio de un producto deportivo, ignorando el producto mismo.

Por añadidura, estos directivos de la nueva escuela que pintaban para revolucionar el futbol mexicano con instalaciones de primer nivel, no bajan al aficionado de tonto. Siento decirles que esto se pudiera estar acabando. Juan Carlos Rodríguez, nuevo Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, ha dado un discurso enérgico queriéndose ganar de nuevo el respeto de la fanaticada poniéndola como el pilar más importante de esta reestructuración. Señores, aquí ya no sirven las palabras. El gremio demanda acciones claras y contundentes de fondo. Habrá algunos que les crean, la mayoría… ya no se las compramos, así traigan a Pep Guardiola. Trabajen.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE HERALDO DEPORTES LAGUNA EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

