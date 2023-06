AMLO caerá en desacato antes de recibir a Xóchitl Gálvez en Palacio

Este lunes 12 de junio muy temprano, por ahí de las seis de la mañana, estará a las puertas de Palacio Nacional la senadora Xóchitl Gálvez con el amparo que le otorgó un juez federal en Materia Cilvil de la Ciudad de México, que le da derecho de réplica ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que se ha negado reiteradamente a recibirla en su conferencia mañanera. Todo empezó en diciembre del año pasado cuando en su habitual rueda de medios el presidente acusó a la senadora de pretender quitar los programas de apoyo a los adultos mayores en caso de llegar a un puesto de elección popular, lo que inmediatamente fue negado por Gálvez que desde entonces había solicitado inútilmente derecho de ser escuchada.

“Lo único que quiero es aclarar que lo que dije fue proponer que además de los programas para jóvenes, se les debe dar capacitación como programadores e idiomas a fin de prepararlos para el trabajo productivo”, me dijo Xóchitl, quien agregó que adicionalmente pretende sentar un precedente para que la mañanera deje de ser un espacio vetado para aquellos aludidos falsamente por el mandatario.

Aterrado, el presidente López Obrador se apresuró a dejar en claro que se reserva el derecho de admisión a su mañanera, que no recibirá a la legisladora panista porque “ella está en campaña y, si quiere, que haga su propia conferencia”. Lo que no dijo es que Palacio Nacional, que es un lugar público propiedad de los mexicanos, que ya se lo apropió como un Los Pinos grandote desde donde ataca e injuria impunemente, donde no permite el acceso a quienes pueden tundirlo sin darle oportunidad de responder con sus consabidas evasivas, aquellos capaces de poner en evidencia a nivel nacional sus abusos cotidianos.

A la aguerrida legisladora panista le impedirán el acceso a las afueras de Palacio un grupo de porros disfrazados de “pueblo” y el vocero presidencial Jesús Ramírez, cadenero del Salón Tesorería que no han podido franquear los incómodos al presidente y si alguien lo duda que le pregunte a los LeBaron, los de la CNTE, los médicos residentes o los padres de los niños sin medicamentos oncológicos que “con su politiquería, vulneran la institución presidencial”. Yo apuesto a que AMLO caerá en desacato antes que ser exhibido públicamente por Gálvez.

*Si usted escucha un repicar de campanas el próximo domingo 18 en la Basílica de Guadalupe y muchas otras iglesias a lo largo y a lo ancho del país, no se asuste. Se trata de una forma de expresión de la Iglesia Católica para recordar y rendir homenaje a las miles de víctimas de la violencia y un nuevo llamado a la paz entre los mexicanos. Ese doblar de campanas se repetirá el martes 20 y en ambos casos se hará a las 12 del mediodía, hora en que se oficiarán sendas misas en recuerdo de los muertos y desaparecidos a manos del crimen organizado. Esta singular expresión habla del hartazgo y la desesperación de la grey católica por buscar paz en México. Ojalá que no encuentre oídos sordos entre nuestros gobernantes porque, para la maña, serán sólo un par de llamadas a misa.

*Nos comentan que Jorge Rojo García de Alba está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por tráfico de hidrocarburos en el estado de Hidalgo. Después de haber sido parte del equipo del ex gobernador de esa entidad Miguel Ángel Osorio Chong, Rojo pasó a formar parte del equipo del impresentable Alejandro, “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional priísta, como su delegado del CEN tricolor en el Estado de México, lo que se considera como una más de sus muchas traiciones, dada la abierta enemistad entre Osorio y Alito. Presionado por las tomas de huachicol en su rancho, Rojo García de Alba fue además un agente doble en la campaña por el gobierno mexiquense, siendo visto reuniéndose en persona en distintas ocasiones ¡con los morenistas Horacio Duarte y la maestra Delfina Gómez! Con esos “amigos”, para que quieren enemigos en el PRI…

*Hay buenas nuevas en materia económica. Datos del INEGI señalan que la inflación en mayo pasado llegó a 5.84% anualizada, su nivel más bajo en los últimos 21 meses y por debajo del 7.6% de mayo del año pasado. Si a usted le parece difícil de creer el dato del presente año, será seguramente porque en el mismo lapso el rubro de los alimentos y bebidas creció 11.4% y ese es el que más afecta a ricos y pobres en cualquier sociedad que puede dejar de consumir manufacturas y servicios, pero no alimentos y bebidas. Veamos como vienen este miércoles las cifras de la industria manufacturera en abril, dada la desaceleración de la economía estadounidense, nuestro principal socio comercial.

