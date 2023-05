Marcelo, Claudia y los empresarios

De todos los precandidatos de Morena que están en escenario hacia 2024, Marcelo Ebrard es quien más confianza genera entre el empresariado. A su vez, Claudia Sheinbaum no disgusta, pero a los inversionistas no les queda claro que tan proclive será hacia ellos. Eso es lo que se desprende de las últimas semanas tras conversar con empresarios que cada día están más inquietos por la metodología de selección del futuro candidato.

Marcelo ha sido claro en señalar que las acciones de intromisión del gobierno de la 4T contra las empresas (etiquetado de alimentos; límites en comisión de las afores; regularización de los autos chocolate, etc.) fueron ejercicios de gobierno únicos e irrepetibles. Esto es lo que más agrada a los empresarios, que no desean otro sexenio con repentinas ocurrencias regulatorias. Además, les agrada que Ebrard pueda hilvanar una visión de país de altas miras en su campaña.

Con Claudia Sheinbaum las cosas no son iguales. La sienten más continuista del gobierno actual y, si bien eso al final son buenas noticias porque no hubo ningún sector destrozado (excepto el energético), no queda claro el cariz que podría tomar un gobierno de Sheinbaum, donde personajes radicales del actual gobierno empiezan a refugiarse.

Lo que los empresarios no quieren son sorpresas, y desean ser escuchados. El tema de los vapeadores o el glifosato, por ejemplo, que tanto escozor causó en sus respectivas industrias, no terminan de ser debates donde los argumentos empresariales fueron incorporados a la política pública. En el gobierno de AMLO se prefirió engañar con los procedimientos de mejora regulatoria pero ya se sabía lo que el Presidente había ordenado , y nadie se atrevía a cambiar un renglón.

Si Marcelo o Claudia son el elegido para encabezar la propuesta de Morena a la Presidencia, será indispensable que desde ahora envíen señales claras del relacionamiento que buscan con el sector empresarial. El problema es que ambos tienen el ojo vigilante del Presidente todavía, que no quiere ningún tipo de compromiso público de sus colaboradores con la gente del dinero. Adán Augusto López es mencionado escasamente alguna vez en estas conversaciones.

FERNÁNDEZ CARBAJAL

La Fundación Asturias Patria Querida otorgó el Premio José Luis Álvarez Margaride al empresario mexicano José Antonio Fernández Carbajal, de Femsa, por considerarlo un referente global en el mundo de la empresa.

COPPEL

La empresa de Agustín Coppel invertirá más de 10 mil millones de pesos en un ambicioso plan inmobiliario. De ese monto tres mil 900 millones de pesos serán para remodelación de tiendas; mientras que dos mil 100 millones de pesos para el mantenimiento de edificios. El brazo inmobiliario de la firma, Sakly, ha tenido un buen desempeño financiero.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

LSN