El debate sobre el debate

El desempeño de Ana Paula Ordorica, moderadora del debate entre la Maestra Delfina Gómez y Alejandra Del Moral, fue duramente criticado por los simpatizantes de la puntera de las encuestas, pero también por la ciudadanía en general, convirtiéndose incluso en tendencia en redes sociales y medios de comunicación. Cuando las aguas parecían regresar a la calma, surgió una nueva polémica ahora con la segunda propuesta, Pamela Cerdeira, que terminó por ser relevada de ese papel.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? De entrada, el debate en los términos propuestos por el Instituto Electoral del Estado de México promovía más un ejercicio de intercambio de ideas que propiamente un debate como cualquier persona lo podría imaginar. Los reclamos a la actuación de la moderadora que generaron ríspidas sesiones posteriores de la comisión organizadora del debate fueron tomadas rápidamente por medios de la derecha que intentaron sugerir que Morena “vetaba” o intentaba “imponer” a una moderadora a modo, nada más fuera de la realidad.

Lo que llama la atención es el nivel de ignorancia, de falta de oficio periodístico, la ausencia de rigor en la gran mayoría de los medios de comunicación, tanto locales como nacionales. En medio de la polémica por la moderación a ningún reportero o jefa de información se le ocurrió ir a la revisión documental sobre cómo planeó el IEEM el debate, revisar los documentos y minutas de trabajo de la comisión organizadora del ejercicio para poder contrastar, negar o afirmar los dichos o aclarar los rumores en los días subsecuentes al debate, de verdad, ¿nadie?

Si la mayoría de los medios se hubieran dedicado a hacer periodismo en lugar de especular o sólo opinar, se hubiesen enterado que existía un anexo 1 de la minuta de trabajo de la “Comisión Especial para la Organización de Debates”, se hubieran enterado que esa minuta existía desde el día 13 de abril y quizá también se hubieran enterado, y de paso a la ciudadanía, que la famosa y nada novedosa moderación activa fue descrita, enmarcada y si quiere usted, hasta acotada, pero no por los partidos políticos, sino por el IEEM y si no me quiere creer a mí, le invito a revisar el documento en particular su páginas 16 y 17.

Claro que los medios no sólo no hicieron su trabajo (se dice y no pasa nada), sino que además dieron una amplísima cobertura al desplante de la que ha dejado de ser la segunda propuesta de moderadora, por cierto esa misma presentadora de noticas había anunciado unos días antes que no haría ninguna publicación en redes sociales y ante la posibilidad de quedar fuera no sólo regresó a las redes sociales, sino que se fue sobre las candidatas del proceso electoral, responsabilizándolas de las decisiones que tomaba la autoridad electoral, donde dicho sea de paso los partidos opinan pero no votan. Vaya ambiente para el segundo debate, vaya papelazo de la autoridad electoral y vaya vergüenza de los medios.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX

