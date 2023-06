Haciendo historia: La Ruta de la Transformación

La maestra Delfina definitivamente es histórica, no solo porque va ser la primera mujer gobernadora en el Estado de México, sino por ser la primera candidata en promover un mecanismo real de participación para escuchar al pueblo, sin el cargo ya está cumpliendo con la primicia básica de nuestro movimiento: con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Los foros “Propuesta del pueblo para el cambio” fueron un éxito total, 100 mil mexiquenses participaron demostrando que la primavera de la esperanza para el Estado de México, ya está aquí, atrás queda la guerra sucia y las fake news de los opositores, la gente demuestra que esta habida de un cambio real en el estado, porque ya lo dijo el presidente “tonto es el que piensa que el pueblo es tonto” hoy hay una ciudadanía activa, volcada a participar e involucrarse en los asuntos públicos.

Más de mil doscientas propuestas fueron registradas en cuatro foros divididos por las regiones más trascendentes en la entidad: Chalco, Atlacomulco, Ecatepec y Toluca, con los temas de la campaña: combate a la pobreza, empleo digno y desarrollo económico, agua para todos y cero corrupción, gobierno del pueblo y para el pueblo. La maestra anunció que la plataforma digital seguirá activa para recibir propuestas que puedan ser integradas al futuro plan de gobierno, como lo dije, un suceso histórico, jamás se habría pensado que esto sería posible en el Estado de México.

La maestra Delfina Gómez desde el inicio se ha propuesto escuchar a la gente, cambiar la forma de hacer política. Citando al Maestro Horacio “Ya no es tema de los dirigentes, de los de arriba, sino de la gente y de los ciudadanos quienes dan a conocer sus planteamientos”, el pueblo pone y el pueblo quita.

Este proyecto ha demostrado que cabemos todos, la maestra, el Doctor Higinio Martínez, el Maestro Horacio Duarte, Rafael Flores y Armando Barriguete han dado un verdadero ejemplo de unidad y un contundente mensaje de que es posible construir un proyecto partidista, poniendo el interés de la gente por encima de cualquier fin particular, porque no hay otra ruta para la transformación que de la mano del pueblo.

Pensamos que para problemas viejos ideas nuevas, ejemplo de esto ha sido los foros, por ello, adicional a esto proponemos un decálogo para el buen gobierno, en donde se plasman soluciones concretas como respuesta al rezago y el abandono de los gobiernos neoliberales, en este proyecto se presentan ideas transformadoras en temas como el acceso al agua, un plan integral en movilidad y seguridad, así como el apoyo a sectores en situación de vulnerabilidad como son las mujeres y las juventudes,

Queremos coadyuvar a robustecer la propuesta de gobierno de la maestra, porque nuestra responsabilidad moral implica el transformar la vida de la gente, en este argumento se sustenta la idea de nuestro decálogo, la responsabilidad que tiene nuestro movimiento con el pueblo mexiquense, es fundamental. Agradezco mucho al equipo de campaña por confiar en mi persona para ser organizador y partícipe de estos foros, mi deseo más grande es llevar el cambio verdadero a los hogares mexiquenses.

¡Llego la hora de hacer historia en el Estado de México! Con unidad y con el pueblo bueno.

Daniel Sibaja

Diputado Local por Ecatepec