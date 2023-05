La muerte de la Liga de Expansión

De por sí, no es uno de los productos más atractivos del futbol mexicano; incluso, es superado por otras categorías como la Liga Premier, y ahora se empeñan en destruir lo poco que tiene la Liga de Expansión, que no tiene nada de futuro.

Con los cambios que se vienen en la estructura deportiva de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y selecciones nacionales, y que permearán en más competiciones del balompié mexicano, la más dañada será la Expansión con la creación de la Sub 23.

Habrá quien diga que el mayor perjudicado es la Sub 20 que desaparecerá, pero es una transformación a la Sub 23 para tratar de recuperar a los jugadores de una generación que no quieren perder, tras los fracasos del ciclo anterior, cuyo mayor golpe fue quedarse sin participar en el Mundial Sub 20 ni en los Juegos Olímpicos.

Para generar está recuperación, se trabajará con estos jóvenes futbolistas que serán elegidos por el propio Diego Cocca, director técnico de la Selección Mexicana, quien tendrá la oportunidad de elegir y hacer un stock de futbolistas para cuando necesite a uno, según la posición que requiera en esos momentos.

Con estos cambios, la incursión de los equipos filiales de los equipos de la Liga MX dejan sin valor real a lo que, supuestamente, quiere generar la Expansión, que ya sin ascenso y sin descenso ha perdido mucho.

La gente puede o no estar de acuerdo con lo que se trata en estos cambios, pero tienen un fondo y es el de tratar de sacar algo después de los fracasos y sus repercusiones.

En este proyecto de rescate que encabezará Diego Cocca en trabajo conjunto con Andrés Lillini, quién será encargado de las selecciones juveniles, tiene que ver con la necesidad de tener gente para la Copa del Mundo de 2026.

¿Les va a funcionar el movimiento? ¿Valdrá la pena matar a la Liga de Expansión?

No hay manera de saberlo, pero al no ser un proyecto que en estos momentos tenga éxito o certidumbre, tampoco es como que se vaya a perder uno de los semilleros de talento.

Que los equipos de la Liga MX tengan una Sub 23 puede ayudar a generar interés en las plazas de la República en donde no hay Primera División, y puede ser atractivo en cierta medida, pero tienen que hacer una buena planeación y ofrecer buena experiencia a los aficionados, para que piensen que vale la pena. Es cierto, será una división de desarrollo de manera descarada, pero que la hagan bien y sí pueden sacar algo de provecho, también sería bueno que lo hicieran.

Vendrán muchos movimientos en la Federación Mexicana de Futbol, algunos para tratar de mejorar lo que ha pasado y los ha puesto de rodillas en muchos aspectos, y otros para mantener. Estos meses de transición no serán sencillos, ya que en medio tendrán la Nations League y la Copa Oro, que de no ganar, se convertirá en un lastre para esta nueva administración, como en su momento se convirtió en una pesada piedra en el zapato de Yon de Luisa y compañía.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ