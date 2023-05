Cuando paramos, reparamos

El mismo sentimiento que tuve en marzo y ahora, ya estamos por empezar junio. ¡Wow! El tiempo sí que pasa volando. El verano está por comenzar y con él una transición importante para este ciclo que ya casi está a la mitad.

¿Y qué significado tiene el verano? Este es uno de mis periodos favoritos. Recuerdo los veranos cuando era niña, la ilusión de las vacaciones, del descanso, de no prender el despertador, de planear actividades diferentes fuera de la rutina, de obtener más tiempo para mí, para ejecutar mis proyectos personales.

Energéticamente, el verano nos recuerda que hay esperanza en el mundo, que la luz interior puede extenderse hasta el último rincón del planeta e inspirar a otros. Es un periodo en el que podemos nutrirnos a nosotros mismos porque contamos "con más tiempo libre" y por ende esto puede repercutir en los demás, así tal y como el sol nos nutre a nosotros con más intensidad; por eso no es casualidad que el verano sea más caluroso.

En columnas anteriores mencionaba cómo el invierno nos sirve para incubar, para planear. Hoy, esta estación nos apoya para comenzar a ver los frutos de lo que empezó a florecer en marzo.

El solsticio de verano está asociado como un elemento simbólico de la cosecha, la abundancia, así como la fertilidad, de la misma manera en la que el Sol se relaciona con el renacimiento y la esperanza.

Asimismo, en publicaciones previas escribía sobre la tristeza, una de las emociones que más lecciones me ha dado; sin embargo; quiero reconocer que esta emoción no es la musa de mi inspiración. Muchos pensarían lo contrario, pero no es así, yo me siento mucho más inspirada cuando estoy contenta, cuando "sale el sol", cuando éste, recorre un camino más largo a través del cielo, y ahora entiendo por qué… Porque desde la esperanza todo se ve más bonito, todo sabe más rico, todo huele más dulce, es como cuando te metes al mar, es más agradable cuando el agua está más calientita.

Este periodo nos invita a estar más despiertos, comprometidos, receptivos, abiertos para recibir y observar todo lo que nos rodea. Incluso nos hace sentir más creativos, porque como dice una de mis frases: "Cuando paramos, reparamos".

La importancia del recreo, del descanso, de la pausa, es fundamental para seguir, por eso no me parece casualidad que este equinoccio llegue justo a la mitad del año, porque es verdad que nos cae muy bien hacer una "parada", una pausa, aunque sea energética, antes de seguir con la siguiente mitad del año.

El año pasado, justo hace un año, el 26 de mayo de 2022 viajé a Miami. Y me acuerdo que cuando aterricé me dije a mí misma: "Un día voy a vivir aquí".

Hoy, un año después, aquí estoy. Ese fue mi propósito de ese verano. Y hoy está cumplido.

Hoy te invito a que te cuestiones: ¿Cuál es el tuyo? ¿A qué proyecto te gustaría destinar la luz que nos regala el sol con el fin de cumplir tus metas de este 2023? Que, aunque lo creas o no, está a punto de terminar.

TESI TAFICH ROMO

tesi@frontdesk.mx

IG: @tesitafich

MAAZ