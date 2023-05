La experiencia digital del cuerpo en movimiento

¿Dónde estamos hoy?, ¿qué necesitamos en este momento?, esas fueron las dos preguntas que se hizo el coreógrafo, performer y bailarín John Martín Cordero, nacido en Colombia, pero asentado en México, en donde trabaja e investiga los alcances del movimiento y la capacidad performática del cuerpo.

El colombiano empezó a llamar la atención con una serie de obras breves que llamó “Regalos urbanos”, piezas cortas que se hicieron a partir de una palabra que el creador pedía a un transeúnte para luego desarrollarla en el discurso del cuerpo en movimiento, a través de la improvisación. El objetivo, en principio, fue acercarse lo más posible a la persona, en presencia.

(Créditos: Especial)

Todavía con la pandemia encima, el bailarín y coreógrafo convirtió a esta experiencia en un momento de disrupción en medio de las medidas de distanciamiento social, provocado por el peligro del Covid-19.

El ciclo de obras cortas “Regalos urbanos” formaron parte del Laboratorio de Cuerpo, que el creador coordina en el área de investigación del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea en la Universidad Autónoma de Querétaro.

(Créditos: Especial)

Sus piezas se alejaron de la danza convencional, de los estilos y las modas del arte coreográfico que es común ver en los teatros de la danza escénica. El creador experimentó con el cuerpo en el espacio público, en un momento pandémico que, en principio, convirtió a su acto creativo en una iniciativa de libertad, de emancipación del yugo de la dictadura del miedo por la enfermedad.

Aunque había una distancia importante entre él y el sujeto (transeúnte) para evitar el contagio, John Martín volvió a tomar como suyo el espacio público y le habló a sus congéneres sobre la importancia de lo esencial humano; se propuso provocar en ellos y en él mismo un sismo emocional, y desarrollar piezas que estéticamente estaban apoyadas en la belleza de la naturaleza, de la arquitectura y de la estructura orgánica y siempre misteriosa del cuerpo como enigma, desde el que se expresa el estado del alma.

(Créditos: Especial)

Pero eso no fue suficiente, el performer decidió subir las piezas a las redes sociales: Instagram y Facebook. Y sus producciones se adaptaron de manera casi natural al espacio virtual. Funcionaron a la perfección y lograron llegar a un número importante de cibernautas. Es quizá una de las iniciativas que mejor se han desarrollado dentro de la Red digital.

Jhon Martín partió de una palabra proporcionada por un transeúnte, a quien sentó en un lugar público y bailó para él. Juntos, artista y espectador concibieron una experiencia que se pudo montar en el formato digital para que otros muchos pudieran ver las piezas y conmoverse con ese lenguaje que no buscaba al espectador del teatro convencional, sino a los cibernautas para compartir con ellos una experiencia humana, vivida por entero dentro de la virtualidad.

(Créditos: Especial)

No es casual este logro, toda vez que una de las líneas de investigación de Jhon Martín es la improvisación escénica, el conocimiento de las herramientas digitales para desarrollar proyectos transdisciplinarios, los estudios sobre la deconstrucción y la presencia del cuerpo en la escena y espacios públicos.

Debo decir que conocí a Jhon Martín por las redes sociales, viendo sus “Regalos urbanos”, esos que él también ha llamado “emociones en movimiento”. Sus piezas me permitieron desautomatizar mi percepción para mirar, por primera vez, a través de la Red, piezas que no se forzaban para encajar, que no se montaban a las plataformas de internet con calzador, sino que se adaptaban perfectamente y provocaban eso que parecía imposible: la emoción frente a una expresión que se transmitía por un medio frío, descolocando la idea tradicional de que lo sensorial sólo puede ser experimentado en el fenómeno vivo.

(Créditos: Especial)

Y bueno, no pude dejar de pensar que en toda la complejidad de entendimiento que esto implica ya en un proceso de conceptualización; sobre todo cuando se hacen en medio de un cúmulo de prejuicios y de rechazo hacia el formato digital, que desde mi perspectiva no es más que otra forma de presentar la realidad, las emociones, y de llegar a un cibernauta que mira distinto y experimenta la realidad virtual, también parte de la vida, como algo verdadero.

El artista colombiano asume a la danza no como un mecanismo de acciones físicas espectaculares, busca el virtuosismo en la contención emocional, en el movimiento que irrumpe en la densidad del espacio, que se expresa a través de la organicidad de su naturaleza y se desarrolla como lenguaje a partir de una concepción humana que piensa en el otro, en los otros como parte de un universo total.

(Créditos: Especial)

Jhon Martín no tenía como primer objetivo llegar a la Red, pero naturalmente terminó ahí. Partió de lo presencial que ya estaba fuera del marco convencional, por hacerse en el espacio público, para adherirse a lo que hoy llamamos la plataforma digital.

Cabe mencionar que Cordero Peralta estudió ballet clásico, técnica Graham, es Licenciado en Docencia del Arte Escénico por la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene estudios de Maestría en Arte Contemporáneo y Sociedad. Ha trabajado con diferentes técnicas y dentro de sus obras se encuentran: “Intersexo” (2010), “Voyeurs” y “Voyeurs Theatrical” (2011), estrenadas en Bogotá, Colombia. También tiene en su repertorio “El grito”, performance; “Tríptico en movimiento: El Banquete". "Lavatorio de pies” (2014), “Tumbas clandestinas” (2014), “Narciso” (2014), “Ni una más” (2016), “Poética de la masacre” (2018), “No sabemos volar”, (2021) y “Regalos urbanos” (2021).

Aquí dejamos unos enlaces para degustar, aunque sea en probaditas, los “Regalos urbanos” del creador escénico John Martín Cordero, un artista de su tiempo: https://www.facebook.com/reel/1412626185910455

https://www.facebook.com/reel/1481473078933421?fs=e&s=TIeQ9V&mibextid=0NULKw

https://www.facebook.com/reel/1470162940100428?fs=e&s=TIeQ9V&mibextid=0NULKw

https://www.facebook.com/reel/552913772882121?fs=e&s=TIeQ9V&mibextid=0NULKw

https://www.facebook.com/reel/430552485560150?fs=e&s=TIeQ9V&mibextid=0NULKw

https://www.facebook.com/reel/529678885566836?fs=e&s=TIeQ9V&mibextid=0NULKw

POR JUAN HERNÁNDEZ

IG:@JUANHERNANDEZ4248

TW: @ISLAS33

PAL