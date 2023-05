Dirán… yo tengo otros datos

Yo tengo otros datos, dirán, pero la realidad es que la elección en el Estado de México se ha cerrado y la percepción de triunfo que había en Morena y sus aliados en los últimos días ha ido a la baja, mientras que en la coalición Va por el Estado de México, que encabeza Alejandra Del Moral, el optimismo se ha incrementado considerablemente después de que casas encuestadoras reconocidas por autoridades electorales han dado cuenta que la diferencia en el porcentaje de intención de voto entre ambas candidatas se ha reducido a sólo un dígito, en tanto que en el Valle de Toluca esas mismas encuestas señalan que Del Moral superó a su adversaria morenista.

En Toluca, por ejemplo, Morena no figura; el exalcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, en tres años, no sólo despilfarró su reputación, sino que arrastró a su partido al precipicio del que difícilmente saldrán, al menos no en el corto plazo.

Situación similar vive Metepec, donde la morenista Gabriela Gamboa soñó con reelegirse como alcaldesa en 2021, cosa que no logró debido a que no sólo olvidó al electorado que la llevó a gobernar al influyente municipio, sino porque vio en la alcaldía la posibilidad de resolver su situación económica y la de sus parejas sentimentales, a quienes incorporó a la administración pública municipal para literalmente saquearla.

En el Valle de México pasa algo similar, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli son la muestra del ostracismo que vive Morena después de la vergonzosa derrota que les propinaron los candidatos de la coalición Va por el Estado de México a Ruth Olvera y Daniel Serrano en 2021. AÚN HAY MÁS.

ENTRE OTRAS COSAS: Quien deberá tener cuidado cuando se refiera a la expresidenta municipal de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, es el diputado local del PRI, David Parra Sánchez, después de que un juzgado de distrito concedió el pasado martes la suspensión definitiva solicitada por Durán Reveles para que el también líder moral del SUTEYM Naucalpan se abstenga de realizar declaraciones, manifestaciones o comentarios con relación a la exalcaldesa. AL TIEMPO.

LA DE HOY: El alcalde Fernando Flores Fernández, sin duda, llegó a cambiarle la cara a Metepec, su visión empresarial transformó la vida económica de ese municipio con la incorporación de inversión privada que se ha traducido en fuentes de empleo. El único granito en el arroz ha resultado la Feria de San Isidro que se celebra en ese municipio y que seguramente dejará una buena derrama económica, pero también para los cientos de revendedores que están haciendo su agosto en pleno mes de mayo, que piden cantidades exorbitantes por los boletos del Palenque. Sobra decir que estos individuos se apostan a la entrada del recinto ferial sin ser molestados por los guardianes del orden.

Aunque la operación de la feria sabemos no depende del gobierno municipal, sí daña la imagen de Metepec. Llamada de atención a tiempo. AÚN HAY MÁS.

POR PABLO CRUZ ALFARO

