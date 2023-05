1. La derecha mexicana se la pasa promoviendo desinformación, mentiras, intrigas y calumnias sobre nuestro movimiento. Estos hechos son elementos fundamentales de su tarea golpista, desde la cual buscan, cuando menos, desestabilizar a nuestro gobierno, e idealmente, derrocarlo.

2. Sería largo y hasta ocioso hacer una relación, aunque fuese concisa, que ejemplifique lo que aquí asevero, pero valga recordar solamente que en la reciente enfermedad por COVID-19 del compañero Presidente, la derecha, a través de los medios masivos de comunicación que a ésta sirven, difundieron información que lo daba por muerto, o en el mejor de los casos, grave y al filo de la muerte. Una vez que su mentira quedó evidenciada ante la reaparición del titular del Ejecutivo federal, fueron tan cínicos que lo culparon de no informar con puntualidad sobre su estado de salud, generando con ello la campaña de insidia y desinformación instrumentada por prácticamente la totalidad de los medios. Ni qué decir que desde el mismo domingo 23 de abril a las 3:32 de la tarde, el compañero Presidente informó puntualmente en su cuenta de Twitter que tenía COVID, que su corazón estaba al 100% y que pronto se reincorporaría a las actividades y, mientras tanto, el Secretario de Gobernación atendería las “mañaneras”.

3. Ahora, además de las campañas de acoso hacia sus dos hijos mayores: José Ramón y Andrés, han perfilado una nueva intriga: que habrá candidatura de unidad (eufemismo que se utiliza para imponer una candidatura), por parte de nuestro movimiento rumbo a la Presidencia de la República en 2024.

4. Tomando como base supuestas versiones de la reunión celebrada en Palacio Nacional el pasado 28 de abril con senadoras y senadores y, con cuatro de los cinco aspirantes a la candidatura presidencial de nuestro movimiento, se “informó”, que hay un acuerdo para que Claudia Sheinbaum sea candidata a la Presidencia y Ricardo Monreal lo sea a la capital del país. Falso de toda falsedad. Lo que buscan con esta mentira es potenciar las tensiones existentes al interior de nuestro movimiento.

5. La versión no resiste el más elemental análisis. El compañero Presidente ha insistido y defendido el método de selección que en su momento se aplicará: la encuesta. Este mecanismo sigue en firme y será la herramienta que se utilizará para definir quién encabezará a nuestro movimiento rumbo a las elecciones federales de 2024.

6. Lo que se ha replanteado es la fecha para la realización de la encuesta, para tener una candidatura temprana a la Presidencia. Se plantea que máximo sea septiembre el mes de la definición.

7. Esto modifica sustancialmente el esquema inicial de hacer un par de encuestas, una hacia agosto o septiembre que definiera tres nombres del Partido Morena y, otra en noviembre, para definir el candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, formada por Morena, PT y Verde.

8. El cambio en los plazos, (se pretende que sea en septiembre sí muy tarde), se dice, permitiría procesar la unidad en torno a la persona que gane la candidatura y construir el camino incluyente y unitario de los centenares de candidaturas que se definirán rumbo al proceso federal de 2024.

9. Yo tengo dudas sobre la conveniencia de una candidatura tan temprana, pues pondría a esta en el centro de los ataques de la derecha por meses, antes de poder iniciar la campaña formal.

10. Pero las tensiones que se vieron en el Senado el pasado 28 de abril, en torno a senadoras y senadores que apoyaban a tres de los aspirantes a la presidencia, obligaron a que interviniera el compañero Presidente para superar la crisis. Derivado de esa reunión, el compañero Presidente no sólo reencauzó los trabajos de la Cámara de Senadores, sino que además se comprometió a ser el garante de la confiabilidad y transparencia del proceso, y a lograr la unidad en torno al resultado del mismo.

11. Mi exclusión de esa reunión es injustificada y lamentable. Sin embargo, eso no mueve un ápice mi aspiración ni mi determinación de participar y ganar la candidatura y, sobretodo, no modifica en nada mi convicción unitaria. Para mí no hay nada más importante que la continuidad del proceso de transformación que encabeza nuestro movimiento desde el gobierno de la República.

12. Así las cosas, los tiempos se han apretado y acelerado. Una vez que pasen las elecciones del 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, las tensiones internas irán en aumento. Lo que se ha vivido hasta ahora será un “juego de niños” comparado con lo que se avecina.

13. Es natural que así sea. No tengo duda que quien gane la nominación de nuestro movimiento será quien llegue a la Presidencia de la República en 2024. De ahí la relevancia de nuestro proceso interno y las enormes tensiones que de él se derivan.

14. Yo porfiaré en mi determinación de lograr abanderar a nuestro movimiento rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. En torno a mi legítima aspiración, lo que estamos haciendo y logrando es una hazaña colectiva. Sin recursos económicos, sin estructuras partidarias o de gobierno, estamos disputando al tú por tú la posibilidad de lograr, una vez que se abra la campaña formal, la candidatura presidencial de la 4T para el 2024.

15. Reitero mi convicción de que están, en la cúpula de nuestro movimiento, más de un compañero, subestimando al pueblo. Por otra parte, los resultados que se obtengan en el Estado de México y Coahuila tendrán un impacto muy fuerte en nuestro proceso interno.

16. No quiero adelantar vísperas. Pero no tengo la menor duda de que ganaremos el Estado de México y me reservo la opinión sobre Coahuila para publicarla horas antes de que se sepa el resultado de ese proceso electoral. De cualquier manera, es pública mi posición de considerar un error el ir divididos en esa contienda electoral y creo que pagaremos el costo de semejante torpeza.

17. De cualquier manera, también ratifico mi convicción de que gobernaremos este país por décadas y lo haremos en beneficio de las mayorías olvidadas y empobrecidas de nuestro pueblo, comprometidos con la igualdad y de la justicia social y, con la defensa de nuestra independencia y soberanía nacional. Al tiempo.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DEL PT

@FERNANDEZNORONA

MAAZ