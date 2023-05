Las niñas, los niños y la ciberseguridad

La violencia la vemos y la vivimos de diferentes tipos, y aunque todas se pueden prevenir, es necesario estar atento para no caer en cualquiera de sus modalidades.

Yara tiene 12 años, estudia quinto de primaria, pero cuando le pregunto en qué lugar está ubicada su escuela, me responde:

–Mmmmm..., en un lugar fuera de la Ciudad de México, -no dice nada más-.

Esta pequeña tiene dos años aprendiendo sobre ciberseguridad, se interesó porque su mamá trabaja en una organización civil de nombre Womcy G&G, misma que se encarga de impartir cursos y talleres, tanto a estudiantes como a padres y madres, para aprender a protegerse sobre los posibles casos de acoso o inseguridad a la que puedan estar expuestos, cómo detectarla y cómo librarse de ella.

Laura Herrera es la directora de Womcy G&G, detalla lo importante de este organismo que trabaja en toda América Latina:

“Somos una organización enfocada a apoyarnos entre mujeres a nivel América, esta organización está en EU y AL, y la idea es concientizar a niños desde edad temprana, kínder, primaria, secundaria, preparatoria, sobre el uso de internet, cuáles son las políticas para usar las redes sociales y tener un control parental, esto es, que sepan los padres qué aplicaciones usan y en dónde navegan sus hijos para evitar el ciberacoso, ciberbullying, etc.”, explica.

A nivel global hay 2 millones de posiciones laborales en temas de ciberseguridad que no han sido cubiertas. La mayoría de los negocios están enfocados a temas de redes, sistemas, inteligencia artificial y ciberseguridad, sin embargo, las mujeres seguimos teniendo menos oportunidad en estos ámbitos.

“En México 25% de los estudiantes en carreras de tecnología son mujeres y sólo 12% de esas ellas se dedica a ciberseguridad; tenemos mucho que hacer en nuestro país”, detalla Laura Herrea.

–¿Yara, para ti qué es la ciberseguridad?

–Mantener tus datos personales seguros, que no se los des a nadie, que no des dirección, teléfono, nombre completo o edad.

–¿Cómo te empezaste a interesar en este tema?

–Hace un par de años comencé a ver que pasaban estas cosas y por qué sucedían. Mi mamá me comenzó a explicar sobre el robo de datos, cómo cuidarlos y donde no hay que compartirlos, y me comenzó a interesar cómo es que los usan en tu contra.

–¿Y tu como cuidas tus datos ahora?

–He aprendido cuáles son los datos personas y no dárselos a una persona que no conozcas, por ejemplo, nuestro nombre, nuestra edad, el nombre de nuestros papás sus teléfonos, dónde estás ubicada.

–¿A tus compañeros de escuela les interesa este tema?

–Sí les interesa, sí mantienen bien sus datos, les he preguntado y me dicen que nunca le compartiría un dato a un desconocido.

–¿Qué te gustaría ser de más grande?

–Me gustaría ser abogada, para defender a las personas que terminaron en un lugar incorrecto por compartir sus datos personales.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene identificadas al menos 20 formas de violencia en línea, pero aseguran que aún hay muchas manifestaciones que no se reconocen debido a la sofisticación de las mismas. Las estadísticas del INEGI 2022 muestran que el ciberacoso es mayor en adolescentes de 12 a 19 años (29.9%), mujeres de 20 a 29 años (30%), y mujeres de 30 a 39 años (22.9%).

