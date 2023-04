AMLO, entrevistador

El otro día se encontraron dos de mis ídolos: el gran Mariano Rivera, cerrador incomparable de los Yankees de Nueva York, y el Bambino de Oro de Macuspana: mi presidente, el licenciado López Obrador, la Locomotora de la Cuarta Transformación, que lo invitó a, por decirlo así, platicar en Palacio Nacional. Y se me abrieron los ojos.

Hace tiempo escribí que me preocupaba lo que iba a pasar con el Slugger de Tepetitán una vez que abandonara la presidencia, digamos por ahí de 2050. La adaptación a una nueva cotidianidad, evidentemente, tiene que ser dificilísima. Porque, luego de la adrenalina diaria de llevar a México al liderazgo planetario, de derrotar al crimen organizado con ese gandismo apapachador patentado por él, de crear una vacuna mexicana contra el covid, de lanzar una red social made in Valle del Anáhuac, de recibir en Cuba la misma medalla que Lukachenko o Kim Il Sung y de renovarle el estadio a las Guacamayas de Palenque, ¿es viable que se encierre en La Chingada a escribir, cultivar, digamos, rambutanes y disfrutar de los nietos, como si no estuviéramos ante el Segundo Presidente Más Popular del Mundo sino ante un hombre del común? Imposible.

Decía entonces que al presidente podíamos habilitarlo como protagonista de un programa sobre la gastronomía mexicana: cada semana, un destino, y en cada destino, una fritanga. No era mala idea, lo digo con toda humildad. Pero acaba de ser destronada.

En mi opinión, lo de Marianito abre otro camino. La conversación, cito de memoria, fue así:

–Estamos con Mariano Rivera, el mejor abridor de la historia. Debes saber, Mariano, que estoy bateando arriba de 300. No solo soy el mejor presidente del mundo, soy también un macaneador extraordinario, con todo respeto. Me encantará demostrártelo en el campo. Mariano tiene un tipo de lanzamiento muy especial, ¿verdad, Mariano? Una recta. A ver, explícanos cómo es.

–Bue…

–Yo creo que el beisbol y el deporte en general son muy importantes para alejarnos de las drogas. Porque las drogas hacen mucho daño. También recomiendo tener una vida espiritual, como tú, porque siempre digo que hay que desarrollar lo material y también el alma. Jesucristo fue el primer activista de la historia. Un revolucionario. ¿Cómo podemos alejarnos de los vicios, Mariano?

–Pu…

–Porque aparte eres latinoamericano y panameño, y yo soy el presidente más popular de América Latina. Es muy importante la integración. ¿Sabías que a Mussolini…

Sí, estamos ante un entrevistador de primer orden. Fórmula ganadora: cada semana, Una conversación con tata Andrés, por decir algo. Es cosa de conseguirse un entrevistado de altos vuelos. La única dificultad, creo, estribaría en conseguirse invitados que además estén dispuestos a cerrar la boca durante una hora. Nada que no pueda conseguir nuestro Benemérito, sobra decir.

Julio Patán

Colaborador

@juliopatan09

