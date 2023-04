Desde endenantes

Ante la tragedia se deberían replantear las políticas migratorias que mucho tienen de simulación, popular práctica heredada de atrás tiempo. Y no les hablo de oídas, a mí me ha tocado vivirlo en estos 40 y tantos años que llevo en los medios. Por ejemplo en 2015 se suscitó un súper encontronazo en la ciudad de Tenosique dónde se encuentra el albergue de migrantes (atendido por religiosos) conocido como La 72. Se llegaron a juntar 300 indocumentados que decidieron seguir su camino y para no ser detenidos por las autoridades de migración, decidieron salir todos juntos acompañados de uno de los curas.

Dicho religioso tenía una discapacidad visual y una motriz. Sin embargo se armó de valor y de un bastón para la caminata. No tardaron en llegar los agentes de migración quienes amenazaron a toda la comitiva. Y para demostrar que hablaban en serio empezaron a surtirse a una mujer. El padrecito les dijo: “…si vas a golpear a mi gente primero golpéame a mí”. Los agentes le tomaron la palabra y le metieron una arrastriza al pastor.

No, no lo hicieron “tacos”, me refiero al curita. Se armó la campal y después Derechos Humanos pidió que las autoridades competentes revisaran el caso. Como nada sucedió, organizaciones de derechos humanos, junto con integrantes de la diócesis de Tabasco decidieron realizar una misa en la frontera para orar por la paz en el lugar. Asistimos medios locales, nacionales y de fueras. Por cierto, yo iba convaleciente de una cirugía, vendada y fajada. Se montó un altar improvisado en la carretera junto a la entrada desde Guatemala.

Llegó el Obispo desde Villahermosa. Una monjita le cubría del sol con una sombrilla y caminaba a trompicones tratando de que el sacerdote no perdiera sombra. Cuando empezaba la misa, aparecieron unos personajes que se ostentaban como trabajadores del Instituto Nacional de Migración y comenzaron a amenazar a los presentes. A los de medios nos tomaban fotos con su celular.

Empezaron los empujones y aunque la gran mayoría de los asistentes éramos mexicanos, todos terminamos moviendo el altar y las mantas para finalmente realizar la misa y el acto de denuncia, del lado Guaremalteco! Es un tema espinoso y lleno de mitos: Obama (y no Trump) es el presidente gringo que más migrantes ha deportado! Cuando mencionan “Estancia Migratoria”, no se trata de un albergue sino de una cárcel temporal.

Cuando leemos que un grupo de migrantes fue “rescatado”, Tal vez, en realidad sólo fueron detenidos. Ser indocumentado en México, no es un delito, es una “falta administrativa” por lo que no deberían tenerlos detenidos durante más de 36 horas. Y por último recuerdo una frase del copetes cuando se le cuestionó acerca de las redadas en fronteras para impedir la entrada de MIGRANTES centroamericanos. El declaró con la mano en la cintura: “Es para evitar que les pase algo malo. Los estamos protegiendo”.

