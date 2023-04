Opacidad, secretismo y abuso

Estos tres antivalores se ciernen sobre la realidad de nuestro vapuleado país. Al momento de hacer estas reflexiones con usted, los senadores de morena, en la recta final de los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones de este año en la cámara alta y en una clara traición al acuerdo pactado por Ricardo Monreal para elegir un comisionado para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, votaron en contra de hacer esta designación que le hubiese conferido al INAI, respiración de boca a boca para no desaparecer y mantenerse operando para garantizar que los ciudadanos tengamos información sobre el uso que este gobierno en particular, le da al dinero de nuestros impuestos.

Es claro que Andrés Manuel López Obrador, por razones políticas, pero mucho más personales, desmantela la institucionalidad de nuestro país y que nadie se diga sorprendido, ya en su campaña del año 2006 gritó a todo pulmón: “al diablo con sus instituciones”. Oscura frase que hoy, cuando es presidente de México, cobra especial significado en la realidad.

La prácticamente irreversible desaparición del INAI no es algo nuevo. En medio de lo más grave de la pandemia, en enero de 2021, López Obrador anunció su intención de desaparecer organismos autónomos entre ellos el INAI. Las reacciones no se dejaron esperar. De manera inmediata organismos no gubernamentales como Human Rights Watch aclaró en ese entonces que desaparecer un organismo ciudadano, autónomo e independiente como éste, significaría sumir a México en el secretismo y el abuso del gobierno actual.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, expresó su preocupación del camino que un país como México pueda tomar sin una instancia ciudadana que garantice el derecho a la información, supuesto que a todas luces es claramente inconstitucional. Perversamente el presidente y sus seguidores convertidos en legisladores argumentan que las funciones del INAI las asumiría la secretaría de la Función Pública.

El problema de este gobierno es que le habla a gente ignorante, no preparada y fácilmente manipulable, tristemente la mayoría de los mexicanos, que no comprenden que una secretaría de estado no puede ser juez y parte y que jamás habrán de transparentar el uso del dinero de los mexicanos que ellos mismos mal usan. Lamentablemente a este sector de la población solo los mueve pedir dinero a cambio de nada y acudir a un concierto que les pueda regalar algún gobierno morenista. Esa es la realidad.

El proceso de desmantelamiento del México como lo conocimos está en marcha, los políticos de morena, movidos por el miedo que les infunde el presidente o peor aun, movidos por un deseo de venganza social, destruyen todo lo que nos ha costado generaciones construir. La única alternativa que tenemos es ir a un voto masivo en favor de la oposición y trabajar duro de 2024 a 2030 para reconstruir todo lo devastado. Si esto no ocurre, México estará condenado a vivir en la mediocridad, la dádiva, la manipulación, la ignorancia y la pobreza al menos los siguientes cien años.

Corazón que sí siente

Hoy se presenta la cantante española Rosalía en el Zócalo. No es gratis. El gobierno capitalino pagó 500 mil dólares, 10 millones de pesos por la presentación. Todo de nuestros impuestos. Así que los ingenuos que creen que es gratis disfrútenlo. Es de los conciertos más caros políticamente hablando de que tengo memoria.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

MAAZ