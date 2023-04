Regulación, clave para ciberseguridad

Hace unos días, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), encabezada por Nuhad Ponce, convocó a firmas relevantes como Hone Maxwell LLP, Bennett Jones LLP, WilmerHale, Von Wobeser, SAI, Hogan Lovells y más para buscar incidir en la agenda de integración de América del Norte.

Como parte de dicho esfuerzo, el Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad (CERC), iniciativa impulsada por Metabase Q, al mando de Mauricio Benavides, tuvo la oportunidad de presentar ante dichos actores los esfuerzos que se han venido realizando desde la integración del CERC hace más de dos años para favorecer un marco regulatorio sólido e innovador en materia de ciberseguridad en México. En este sentido, se destacó que uno de los aspectos más relevantes que deben de estar en la agenda inmediata de los organismos, es el impacto de la ciberseguridad en el contexto de la Inteligencia Artificial.

Durante su ponencia, Liliana Jiménez Alcocer, directora de Vinculación Institucional de Metabase Q, afirmó que la ciberseguridad es una oportunidad para incrementar la integración de México, Estados Unidos y Canadá, dejando en claro que un sistema de Inteligencia Artificial (IA) que no contemple ciberseguridad desde su desarrollo, implantación hasta el uso, puede provocar resultados no deseados o manipulados para atacantes maliciosos.

Por ello, la importancia de contar con estándares comunes de ciberseguridad desde un enfoque de defensa colectiva en el que la capacitación permanente se convierte en necesidad básica para evitar vulnerabilidades. En este contexto, le anticipo que este jueves Metabase Q llevará a cabo el seminario El rol de la ciberseguridad en el entorno de desarrollo acelerado de la Inteligencia Artificial, donde se abordarán los retos de esta tecnología para México y la región.

CAMBIOS EN ASOCIACIONES FINANCIERAS

Tanto la Asociación Fintech, como la Asociación Mexicana de Sociedades de Finanzas Populares (Amsofipo), estrenan presidentes. Felipe Vallejo, en A Fintech, y Vicente Fenoll, en Amsofipo.

Lo curioso es que mientras que la Asociación Fintech tiene un amplio espectro de afiliados, que incluye todo lo relacionado con las finanzas digitales, y no se limita a quienes están regulados por la Ley Fintech, la Amsofipo se queda corta: ni siquiera representa a las principales Sofipos. Recientemente, Lucía Buenrostro, vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), participó en el foro digital de la Amsofipo con un discurso de impulso a la digitalización a través de las asociaciones. Esperamos que esa colaboración no quede restringida a una organización donde no están todos los que son, ni son todos los que están.

