El agua al cuello…

Santos Laguna ha sido el perfecto indicativo de la mediocridad secundada por el sistema de competencia, que ellos mismos impulsaron para que no descendiera, en aquel entonces, su hermano que en teoría es el menor, Atlas de Guadalajara, pero al que le terminaron dando más importancia para terminar descuidando a la escuadra lagunera.

Ya vieron que en una de esas había más billete en La Perla Tapatía, y les cedieron a Julio Furch, ídolo en naciente en La Comarca, Brian “El Huevo” Lozano, de exquisitez técnica con la pelota, y por supuesto, la parsimonia de Dante Elizalde, que ejerce de presidente de la entidad norteña, pero más bien parece sólo tener una figura decorativa.

Se confirmó el despido de Eduardo Fentanes, que quizá debió abandonar el barco mucho antes tras algunas goleadas terroríficas, y en casa, además. 5-0 ante Toluca, 3-0 frente a Tigres, 4-1 contra Pachuca, y algunas otras fuera de Torreón. La gota que derramó el vaso, el último revés enfrentando a Querétaro, escuadra que llegó a tener 52 cotejos consecutivos sin ganar fuera de su feudo. Una verdadera bestialidad.

La cúpula guerrera está sumergida en un sinfín de incongruencias, que llena de piedras el buche a una afición tan noble como exigente. Primero, hablaron de querer mejorar lo del torneo pasado. Recordemos que quedaron en tercer puesto. Luego, cuando ya no lo alcanzaban, salieron a decir que querían estar en los primeros ocho. Cuando ya no tienen esa posibilidad, prescinden del cuerpo técnico al que le permitieron una medianía que pudiera salir cara. Paradójico pensar que se lograría mejorar el desempeño, deshaciéndose de sus figuras más importantes: Fernando Gorriarán y Leo Suárez, que entre ellos aportaron 22 goles. A Gorriarán no lo sustituyó nadie, y para Leo trajeron a Emerson Rodríguez y Lucas González, que lleva dos expulsiones y llegaron prácticamente en la mitad del torneo.

La defensa lleva años siendo execrable, y el torneo pasado se maquilló por la triste ofensiva. Ahora, el resultado es que tienen 34 anotaciones en contra en 17 partidos, y una ofensiva más mala, lo que se traduce en que están muy cerca de poder quedar fuera, sólo impulsados por la benevolencia de la tabla. Los Gallos Blancos no pueden calificar, y ahí se pudiese abrir un pequeño hueco.

A Santos le está costando su mala planeación precampaña. Llegó Pablo Repetto como entrenador, que hizo las cosas muy bien en sus anteriores escuadras. Veremos si puede enderezar el rumbo, aunque a malos proyectos, seguramente malos finales. Si a la dirigencia le dejó de interesar el equipo, tendrían que replantearse venderlo ahora que, según esto, desaparecerá la multipropiedad, porque la fanaticada se encuentra sumamente harta de estos manejos.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

MAAZ