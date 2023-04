El pos-debate y la desesperación del PRI mexiquense

Durante semanas, incluso antes de arrancar formalmente la campaña en Edomex, la candidata de la alianza de la derecha fincó sus esperanzas de repunte en las encuestas en salir victoriosa del ejercicio de los debates, llegó a plantear que se realizarán cinco ejercicios de intercambio de ideas para (según ella) demostrar que, a pesar de las evidentes preferencias de la población mexiquense por la Maestra Delfina Gómez, demostrar su capacidad. Falló rotundamente.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? La ruta al debate estuvo plagada de calumnias, ofensas, intrigas y de insultos de la candidata de la derecha contra la Maestra Delfina, sin embargo, nada de eso logró distraer a la candidata de Morena. El equipo de campaña del PRI diseñó un escenario de provocación, desperdició la oportunidad de mostrar a una candidata capaz y mostró a una candidata desesperada y dispuesta a todo, para bien y para mal como ella misma diría, con tal de ensuciar a su adversaria.

Debe reconocerse que el camino de Alejandra del Moral rumbo al debate tampoco fue sencillo, basta recordar aquella entrevista con Sabina Berman donde Alejandra Del Moral asegura que el viejo PRI no es algo con lo que se sienta identificada, sino que además no forma parte de su equipo asegurando que está rodeada por treintañeros que nada tienen que ver con aquel PRI de Atlacomulco. Sin embargo, vale la pena recordar que fue la propia candidata del PRI la que presentó a su estructura en donde resaltan nombres como Gustavo Cárdenas, Raúl Domínguez Rex, Aarón Urbina, Cruz Juvenal Roa o José Manzur, por mencionar sólo algunos; estos nombres no sólo resaltan por estar a décadas de distancia de la edad que la candidata señala de su equipo, sino por formar parte de ese PRI al que se ha empeñado en insistir que no pertenece. No me ocuparé en señalar el historial de estos personajes, basta con que ustedes amables lectores hagan una búsqueda en internet para conocer la vida y obra del “equipazo” de la candidata de la derecha.

Ya en su desesperación, la candidata del PRI ha insistido en que está completamente alejada ella y su equipo de cualquier señalamiento de corrupción, es nuevamente inexacta. Dos elementos bastan para comprobarlo, el primero el caso “URBI Hacienda Balboa”, donde la candidata fue señalada de actos de corrupción y existe una carpeta con número PGRAP/ PGR/32/2011 de la que poco se habla en medios de comunicación, pero que en su natal Izcalli se conoce muy bien, y el segundo es la sanción de la que fue objeto su coordinador de campaña en 2003 y que mantuvo inhabilitado a Alejandro Ozuna por 10 años en el servicio público, esta sanción no fue la única, fue la séptima y la más grave, el documento existe en la función pública. Estas son las verdaderas razones de desesperación de un PRI que ha sido abandonado hasta por sus aliados cuyos resultados en gobiernos de coalición son desastrosos y de los que le propongo ocuparnos en la siguiente entrega.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX

