Adiós meritocracia con otro entrenador…

Aprovechando el cotejo que la Selección Mexicana sostendrá frente a su similar de las barras y las estrellas, sirva esta entrega para hacer algunas reflexiones con respecto a la convocatoria del Diego Cocca, porque sabíamos que no podría llamar a elementos que militan en El Viejo Continente.

Siempre una lista causará polémica si se trata de una Fecha FIFA, pero pocos pensamos que en un partido amistoso también pudiera darse alguna, sobre todo por la escasa calidad futbolística que impera en la Liga MX, ante el predominio de tantos extranjeros, pero el ex estratega del Atlas y Tigres ya nos pone a cuestionar sobre si su gestión será transparente y nadie meterá mano para imponerle a quién o no llamar.

Poco que discutir en la portería, tanto Carlos Acevedo, guardameta del Santos, como Luis Malagón del América han desquitado con creces el llamado, el primero siendo el más goleado, pero también no puede solo ante una defensa de plástico, y si no fuera por él su escuadra podría estar en los últimos de la tabla, y Malagón, que entró en una situación brava y lo ha hecho bien. Lo de Toño Rodríguez es porque no hay de otra.

Néstor Araujo me causa dudas después de no ser titular en su equipo, más el resto de la defensa me parece atinada, con revelaciones interesantes como Víctor Guzmán del Monterrey.

En el medio campo hay nombres interesantes como Erick Sánchez, de Pachuca, pero otros como Roberto El Piojo Alvarado, Uriel Antuna o Carlos Rodríguez que no han despegado en el representativo tricolor, tendrían qué replantearse. Aldo Rocha viene de ser eliminado de Concachampions y no está teniendo el mejor certamen, ni le hablo de Alan Cervantes, que casi ni juega, pero, sin duda, lo que más llama la atención es lo de Víctor Guzmán, quizá el mejor mexicano de la liga que es borrado del proceso del Tata Martino.

Se pudiera pensar que es por decisión táctica de uno, pero ya que dos entrenadores lo supriman, insisto, teniendo números importantes en los últimos años, campeón con los Tuzos y siendo el mejor del Guadalajara es inexplicable.

Tan sólo en el torneo, registra cinco goles y dos asistencias. Ha participado directamente en siete de los 22 goles que tienen los tapatíos, siendo el de mayor injerencia en ambos rubros.

En la delantera, poco que moverle, salvo lo de Osiel Herrera, de Atlas. En fin. Otra vez los méritos, en muchos de los casos, no son la excusa para convocar futbolistas. Parece que pudiera venir otro proceso sombrío, y va empezando.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

MAAZ