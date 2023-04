¿Quién rompió los platos?

La candidata de la derecha mexiquense y su equipo han dimensionado en la vía de los hechos lo que significa el desprestigio de los partidos de la alianza que encabeza, pero particularmente el verdadero desprecio que la gente tiene por la “marca PRI”.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? No hay entrevista en que Alejandra Del Moral tenga que aclarar que ella no representa al “viejo PRI”, se esmera es repetir que en esta elección no habrá “cajas de huevo llenas de efectivo”, que no es el PRI que solía traer todas consigo e incluso pretende generar empatía aseverando que es a este nuevo PRI al que le toca “aguantar las mentadas de madre” que reciben en las visitas a los domicilios mexiquenses.

Las declaraciones de la candidata del PRI no deben tomarse a la ligera, deslindarse públicamente de una parte de la historia de su partido no es un tema menor y conviene que la ciudadanía mexiquense reflexione sobre ello. Si la candidata del PRI dice la verdad, significa que acepta que el PRI ha ganado elecciones utilizando cajas de huevo llenas de dinero como ella ha asegurado, acepta que todos esos años de malos gobiernos han generado que la gente los ofenda con groserías de forma cotidiana.

Si la candidata miente y si forma parte de ese “viejo nuevo PRI” significaría que no hay asomo de sinceridad en sus palabras y que todas esas entrevistas no tienen otra intención que no sea engañar al electorado, tratar de diluir el desprestigio que tiene su partido y tomarle el pelo a la ciudadanía con una estrategia sólo mercadológica.

Entonces ¿Es Alejandra del Moral una integrante del “viejo” o del “nuevo” PRI? Aunque la candidata de la derecha es una mujer joven, su participación en el PRI se remonta a 1999. En 2009, tres años después del fraude contra AMLO, Alejandra del Moral fue alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, periodo de crecimiento exorbitante de la deuda pública de ese municipio mexiquense, fue diputada federal en 2012 en esa elección reconocida como el mayor fraude del PRI con Enrique Peña Nieto, justamente la elección señalada de haber utilizado la mayor cantidad de dinero paracomprar votos en la historia reciente de México, en 2015 fue incorporada por el propio EPN al gobierno federal en BANSEFI; Del Moral también formó parte del gobierno de Eruviel Ávila exgobernador del PRI señalado por escándalos de corrupción en la construcción de hospitales que siguen inconclusos hasta el día de hoy.

Es más Alejandra del Moral fue presidenta y coordinadora del PRI EdoMex, justo en la elección cuestionada que dio como resultado la gobernatura de Alfredo Del Mazo. Si siguiéramos la expresión de la candidata del PRI sobre que “ella no tiene por que pagar los platos rotos”, lo lógico sería preguntarle entonces quién, siguiendo su expresión culinaria y sobre tomado en cuenta que lleva 24 años trabajando en ese pésimo restaurante llamado PRI. No, no hay un nuevo PRI, son los mismos de siempre y hoy los representa alguien que es la más fiel imagen de lo que la gente repudia.