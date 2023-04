EU viene por Chapitos: dice que México produce y exporta fentanilo

Mientras en México las autoridades federales siguen negando que en nuestro territorio se produce y se exporta fentanilo a Estados Unidos, en Washington el Secretario de justicia, Merrick Garland y la administradora de la DEA, Anne Milgram, tienen otros datos y salieron a los medios a acusar categóricamente al Cártel de Sinaloa y específicamente a Ovidio, Iván y Alfredo Guzmán, “Los Chapitos”, como responsables de la compra de precursores de China, vía un comprador guatemalteco, para elaborar la mortal droga que sigue cobrando vidas entre ciudadanos estadounidenses de todas las clases sociales.

En México trascendió que funcionarios estadounidenses vienen por Los Chapitos y para ello pidieron a la comitiva mexicana que los visitó en las últimas horas en Washington, actuar contra el cártel de Sinaloa antes de tener que pasar a medidas unilaterales, y que la delegación azteca habría accedido a relanzar la colaboración Marina-DEA a pesar de lo que pudiese opinar su jefe, el inquilino de Palacio Nacional. Ahora si viene lo bueno, habrá que ver qué deciden poner en marcha el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y quienes decidan actuar aquí, con o sin el beneplácito oficial mexicano.

En esa rueda de medios, Garland y Milgram explicaron que para crear adicción al fentanilo, los cárteles mexicanos esconden la droga en medicamentos legales como Oxycodone, Xanax y Percocet y que el fentanilo en polvo o en pastillas ingresa a su territorio vía la frontera sureste para distribuirse a todo Estados Unidos en ambas costas. Dicho lo anterior, además de sus acciones, consensuadas o no con México, no estaría mal que las autoridades estadounidenses señalen con nombre, apellido y cargo a los funcionarios, civiles y militares, que brindan protección a quienes elaboran la droga, dueños de laboratorios y los medios de trasiego del mortal fentanilo, para tener en claro por quienes vienen.

Yucateco, nacido en la capital de su estado, actual senador del PRI y ex diputado federal, Jorge Carlos Ramírez Marín se mantiene como uno de los candidatos con perfil más competitivo para ser el representante de la Alianza Va por México en las próximas elecciones para gobernador de ese estado. Contrario a los pronósticos de hace unas semanas, datos del sondeo de preferencias electorales de marzo de 2023 realizado por Púrpura Analytics muestran que es uno de los aspirantes a la gubernatura con mayor percepción positiva por parte de los votantes, tan sólo después del panista, actual alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, quien ocupa el primer puesto de opinión favorable, con la diferencia de que Ramírez Marín no ocupa ningún puesto de gobierno y no tiene acceso al presupuesto público.

No se necesita ser ingeniero civil o calculista para notar el desnivel que presenta el tramo elevado de la línea 9 del metro en su estación Pantitlán. Aunque a simple vista las autoridades han empezado a colocar soportes de acero bajo el desperfecto que se siente cuando se viaja a bordo de los convoyes, el hundimiento del suelo requiere la intervención de todo un equipo de la Secretaría de Obras a cargo de Jesús Esteva. Si se considera que la estación Pantitlán es la que registra la mayor afluencia del sistema, con un promedio de 91 mil 504 usuarios diariamente, este es un aviso que pretende evitar una tragedia como la del 3 de mayo de 2021 en la línea 12, en la que fallecieron 26 personas y más de un centenar resultaron heridas.

En lo que es más que una crítica, una intromisión en los asuntos internos del poder judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pedir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deben ganar menos que él. “¿No saben que nadie debe ganar más que el presidente?”, reclamó una vez más AMLO a la élite dorada de la Corte, quienes hacen que la Virgen les habla y voltean a otro lado como lo vienen haciendo desde hace más de 4 años. Más allá de lo ofensivo que son los salarios, prestaciones y jubilaciones de los ministros en un país con cada vez más millones de ciudadanos en condiciones de miseria, al titular del ejecutivo le debería recordar su equipo de asesores que en México la Constitución que nos rige establece una sana independencia entre poderes. ¿O ya regresamos a la época del viejo super poder presidencial priísta por sobre todo y todos?

Ahora le tocó el turno a Mariana Benítez Tiburcio renunciar al PRI por las incongruencias qué hay al interior del partido, después de haber militado por más de una década. La diputada local envió una carta a la dirigencia estatal del tricolor en Oaxaca argumentando los motivos que le hicieron tomar la decisión. Benítez Tiburcio fue secretaria general de la Organización Nacional de Mujeres Priístas hace cinco años. Arturo Zamora, quien en el PRI fue senador, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), también tomó la decisión de renunciar al PRI en rechazo a la manera como lleva al partido Alejandro Moreno, quien sigue siendo blanco de críticas por sus actos y decisiones partidistas. En plena campaña proselitista por los gobiernos de Coahuila y Estado de México, se espera que más priístas pudieran cambiar de bando por culpa del líder nacional. ¿Cuántos más Alito, cuántos más? se preguntan en Insurgentes Norte.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

