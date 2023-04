"Cuando mi papá, CHABELO, supo que mi mamá estaba embarazada le pidió que me abortara", dice Lesly López

A veinte días de la muerte de Chabelo, su hija Lesly López habla por primera vez del fallecimiento de su padre. Ella, a quien el 'Amigo de todos los niños' se vio obligado a reconocer tras un largo juicio de paternidad, le ha dado una entrevista que está en YouTube al locutor de EXA Irapuato, Andrés Robado. Ahí Lesly dice que su mamá y Xavier López 'Chabelo' tuvieron una relación, extramarital por parte de él, de 10 años. "Cuando mi papá supo que mi mamá estaba embarazada le pidió que me abortara" cuenta en la entrevista. La conversación de una hora se realizó en el domicilio, en Querétaro, de Lesly. De dicha charla también se desprende que la última vez que la hija de Chabelo lo vio, este se puso de espaldas y no le dirigió la palabra. Y que no se presentó a su funeral por miedo a que no la dejaran entrar, pero que sí envió una corona mortuoria.

¡QUÉ CAGADOTA!

La agencia de noticias Comunicación XXI confundió al actor y músico estadounidense Drake Bell ¡con el conductor de televisión Mauricio Mancera! ¡IMBÉCILES!

¡IRRESPETUOSOS!

En Venga la Alegría Fin de Semana le llaman 'Señor Teatro' a un «monito» que ahí regala boletos para funciones teatrales. Alguien debería informarle a los conductores de ese matutino que tal apelativo le corresponde ¡únicamente! a don MANOLO FÁBREGAS, cuyos triunfos teatrales le ganaron tal sobrenombre. Me parece irrespetuoso que llamen 'Señor Teatro' a alguien que no sea el fallecido actor, director y productor teatral que ha pasado a la historia por montar en México los mejores musicales de Broadway y Londres y protagonizar El diluvio que viene y El violinista en el tejado.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Esta semana en el siempre interesante programa de radio Hablo Longevo (Ciudadana 660) el tema será Cuidando al cuidador. Y es que poco nos preocupamos por la persona que cuida al adulto mayor que necesita de cuidados. Hablo Longevo se trasmite los martes a las 10 de la mañana por la frecuencia 660 de AM.

PRÓXIMAMENTE…

En conferencia de prensa, el pasado miércoles, Daniel Lares (director de Canal tlnovelas) anunció el estreno, por primera vez remasterizadas, de las telenovelas: La Dueña (24 de abril), Vivir un poco (20 de mayo), María Mercedes (29 de mayo) y El Maleficio (30 de junio). También declaró que en los 30 años que Canal tlnovelas lleva al aire la telenovela que más rating ha registrado es Teresa (la versión protagonizada por Angelique Boyer),

DULCE LE HACE ¡FUCHI CACA! A ALICIA VILLAREAL

La grandiosa Dulce anunciará el miércoles que en junio, para ser exacto el día 22, va a dar concierto en el Teatro Metropólitan. Sus fanes ¡que son muchos! se pondrán felices con la noticia, pues en el espectáculo GranDiosas del que forma parte no puede, debido a que comparte escenario con varias homólogas, cantar todo su repertorio. En su concierto del Teatro Metropólitan, Dulce no quiere a Alicia Villarreal. Sí, cuando Hugo Mejuto, el productor del show, le propuso que la tuviera como invitada, hizo cara de fuchi y dijo "¡no, no y no!".

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El miércoles a través de TVE se estrena la serie Los pacientes del doctor García, basada en la exitosa novela de la escritora Almudena Grandes (q. e. p. d.).

SERÉ BREVE

Paola Peña

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Martes, miércoles y jueves participo en 'Sale el Sol'. Quiero contar con ¡el gran favor! de su sintonía.

SIGUE LEYENDO:

ELENA PONIATOWSKA aparecerá en la serie biográfica de Gloria Trevi

La hija no reconocida de Chabelo es alta ejecutiva de una compañía de aviación