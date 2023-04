¿Cómo desactivaremos la bomba de tiempo climática?

La “bomba de tiempo climática”, como la denominó António Guterres, el Secretario General de la ONU, en el sexto reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático “IPCC”, sigue activa tras 5 años continuos de compromiso y acciones por parte de las naciones, donde el reto por disminuir emisiones continúa.

La celeridad en la toma de acciones es crucial para frenar los efectos que el cambio climático está ejerciendo sobre nuestro planeta, poniendo en peligro a los habitantes, tal como hemos sido testigos en los últimos 10 años con el incremento de víctimas a causa de fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes y con mayor fuerza.

Al igual que un equipo antibombas, el tiempo es preciso para lograr desactivar una, requiriendo de una acción rápida, concisa y coordinada para estabilizar nuestra atmósfera y planeta, en este caso el equipo de trabajo son los administradores de los sistemas naturales que manejan los bosques, pastizales y humedales, que, con acciones efectivas, pueden aumentar la cantidad de carbono que almacenan hoy en día.

Aquí, solo algunas medidas con los que a podemos sumar al equipo antibombas:

1. Invertir en la naturaleza.

2. Acceso a energía y tecnologías limpias para mejorar la salud.

3. Uso de energía renovable o baja en carbono como caminar, bicicleta y transporte público mejorando así la calidad de nuestro aire.

Hago un llamado para hacer acciones sostenibles en todos los sectores y aún más en nosotros “los ciudadanos solidarios sostenibles” que debemos ser. Sabemos que tenemos una dependencia exponencial a la energía eléctrica y tristemente es de fuente fósil que viene de los últimos 100 años, por lo que es fundamental cambiar algunas conductas que bajen nuestra huella individual.

Es clave que estos cambios de conducta y planeación sean atendidos rápidamente, pues las condiciones son cada vez más desafiantes y drásticas, no podemos esperar simplemente a la nueva ola tecnológica para sumarnos. El fijar metas ambiciosas y cumplirlas es esencial para lograr los objetivos regionales que nos ayuden a un progreso sostenible como zona, recordemos que las emisiones no tienen fronteras.

Como menciona el reporte del IPCC, “las soluciones están ahí, todavía hay tiempo para lograr una economía sostenible y baja en carbono”, esto me recuerda tanto al mismo ejemplo de bajar de peso, como cuidar nuestra alimentación y hacer más ejercicio, donde la clave es la consistencia y disciplina. Ya lo sabemos, el gran reto es aplicarlo, pero no lo hacemos y tengo una frase que debemos leer más seguido: “If you don’t make time for your wellness, you will be forced to make time for your illness.”, ya tenemos la mejor información posible ahora la gran pregunta es: ¿Estamos a tiempo para desactivar esta bomba climática? ... Recuerda, ¡Está en TODOS entrar en acción!

Por Dr. Francisco Suárez Hernández

Director de Asuntos Corporativos de FEMSA Negocios Estratégicos y Ex Presidente del Consejo del World Environment Center.

Correo electrónico: francisco.suarezh@gmail.com

MAAZ