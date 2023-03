Recorrido por Medio Oriente (parte dos)

La visita a Riyadh, Arabia Saudita, fue especial por varias razones. Además de estar presente en la función de boxeo, tuve una serie de reuniones muy importantes con miras al desarrollo de este deporte en esta zona del mundo; conviví de manera especial con queridísimos campeones como: Mike Tyson, Tyson Fury, Deontay Wilder, Derek Chisora, Shawn Porter y Devin Haney.

Y tuve la oportunidad de vivir íntimamente diversos eventos sociales que me enseñaron la cultura de este país, disfrutando enormemente la similitud de muchas cosas con lo que he vivido desde que tengo uso de razón por las raíces Siria-Libanés, y la sangre que corre en nuestras venas.

Despertar a las cinco de la mañana con los rezos que se escuchan en toda la ciudad, disfrutar amanecer y anochecer con paisajes únicos, y también la deliciosa comida y postres de la región.

Mauricio Sulaimán calificó como de extraordinaria su visita por tierras del Medio Oriente. (Créditos: Especial)

La noche de la pelea tuve una caída al bajar del ring, luego de pisar un desnivel. Tuve mucha suerte, pues pensé que me había fracturado o, al menos, sufrido un esguince… Amanecí con un fuerte dolor, y sin poder apoyar el pie. Me visitó el Dr. Sethi, quien estuvo a cargo de los servicios médicos de la función, y confirmó que era una lastimadura de tendones, me dio medicina, recomendaciones y me vendó… Pasé el resto del día en descanso y en 48 horas estaría como nuevo.

Salí en camino a Abu Dhabi, para participar como ponente en la conferencia Leaders, agrupación ubicada en Londres, que se encarga de unir al mundo del deporte mediante conferencias para compartir ideas en diversas áreas de interés.

El panel de boxeo fue el primero tras la inauguración; me tocó compartir escenario con nuestro ex campeón mundial crucero Anthony Bellew, y el promotor de Matchroom, Frank Smith.

Se tocaron diversos temas de interés, y por supuesto, la tendencia de ver peleas de personalidades que están fuera del boxeo, como influencers, Youtubers y demás, además amateur, responsabilidad social y el futuro del boxeo, en el Medio Oriente.

Sostuve una serie de reuniones con distintas personalidades del deporte, y adelanto que se lograrán nuevas dinámicas para nuestro WBC en un futuro no lejano.

Lo que me dejó impresionado fue ver interactuar a Tony Bellew con la comunidad del deporte. Un orgullo ver a nuestro excampeón tener una maravillosa vida, tras su paso por el ring.

Actualmente Tony es comentarista para DAZN, y es un digno representante del boxeo bajo el ring. Además de disfrutar de dar autógrafos y tomarse fotografías, sostuvo largas pláticas con todo quien se le acercó. Su cariño hacia el WBC, y su pasión por el cinturón verde, me hicieron sentir en las nubes en varias ocasiones al escuchar sus comentarios, en público y en privado.

Tony admitió, que sin el boxeo, probablemente estaría en la cárcel o muerto; es por ello, que cada oportunidad que tiene, busca atraer a los jóvenes a un gimnasio.

El presidente del CMB participó en la conferencia Leaders, que trata de mejoras al deporte. (Créditos: Especial)

Su última pelea fue contra Oleksandr Usyk; iba muy bien, arriba en las tarjetas, hasta que el monstruo ucraniano conectó una combinación que lo mandó a la lona y perdió por nocaut.

Al estar juntos, le mandamos un mensaje a Usyk, quien inmediatamente contestó, y se logró una comunicación especial entre quienes ahora se llaman mejor amigo. Esa es la magia del boxeo.

En Abu Dhabi, a comparación de Arabia Saudita, sí hay consumo de alcohol, y tienen restaurantes y lugares de diversión al nivel de lo mejor del mundo, con una vida nocturna activa. Lástima que el jet lag y los compromisos tempraneros, no me permitieron darme una vuelta por ahí.

Mi siguiente parada fue Baréin. Un país independiente, que fue el centro de la región por 300 años, con un gran poder comercial (basado en el trueque). Intercambiando perlas y dátiles, pero todo cambió hace tres décadas. Los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita descubrieron su petróleo y la dinámica cambió.

La gente es más que amable y hospitalaria. Coincidentemente me tocó el inicio de la temporada de la F1, y fui invitado un par de días a vivir en grande la experiencia de este deporte. Quedé sorprendido de la producción y movimiento que se maneja en la logística de un Gran Premio. ¡Qué orgullo ver a un mexicano ser protagonista en un mundo tan único como es éste del automovilismo! Checo Pérez es respetado y querido, y siempre estará en la pelea. Desafortunadamente viajé el mismo día de la carrera, y me tocó verla por TV.

Visité tres gimnasios en Baréin. Las instalaciones son maravillosas, en especial, vi a un grupo de boxeadores amateurs en el Round One Gym. Ahí, su coach, Tony, de Inglaterra, funge como figura paterna, y el brillo de los ojos de estos jovencitos es el mismo que se ve en NY, Nezahualcóyotl o East LA, el boxeo es el mismo en todos los rincones del mundo.

¿SABÍAS QUE...?

Tony Bellew disputó el campeonato mundial de peso semicompleto como retador oficial, y perdió ante Adonis Stevenson. Mucha gente daba por terminada su carrera, lo que nadie entendía eran sus graves problemas para dar el peso; subió a crucero y trabajó para llegar a ser retador oficial, y llegó la pelea por el título con Ilunga Makabu.

Bellew fue muy lastimado en el primer round, pero lo acabó, y en uno de los más grandes regresos de la historia, noqueó dramáticamente a Makabu en el tercer episodio. Subió a peso completo y derrotó al favorito David Haye.

Anécdota de hoy

Mi papá soñó con ver el boxeo en el Medio Oriente; tuvo muchos intentos, pero nunca se logró. En una ocasión, don José estaba con mi mamá, en NY, y el legendario mánager de boxeo, Yamil Chade, insistió en concertar una cita muy importante pues El Sheik de Arabia Saudita deseaba ver a mi papá para llevar un campeonato de peso completo a su país. Llegaron al cuarto, entró Yamil, con un árabe y su vestimenta tradicional, y platicaron por más de una hora. Más tarde, mi mamá salió, obviamente de compras, y al regresar al hotel, le preguntó a mi papá: “José, ¿cómo te fue en tu junta? ¿Cómo la viste?”. “¡Ay, vieja! La verdad no me dio buena espina; Yamil se ilusiona y emociona siempre, y no vi seriedad en este tipo, hasta se me hizo un fanfarrón”, dijo mi papá. Mi mamá soltó la carcajada, y le dijo: “Pues ahorita que venía de regreso, ¡me los encontré en una esquina comiendo hot dogs!”. Imagínate, al disque sheik comiendo hot dogs en el carrito de la quinta avenida. Obviamente, nunca volvió a saber del sheik.

