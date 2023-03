Esquizofrenia, en la relación México-Estados Unidos

El anuncio de la mega inversión de la empresa estadounidense Tesla en México es una magnífica noticia, no solo para Nuevo León si no para el resto del país. Se instalarán en nuestro país centenares de empresas que proveerán insumos para la construcción de los famosos autos eléctricos de la empresa del multimillonario Elon Musk.

El famoso nearshoring o “relocalización” de empresas de todo el mundo en México, para asegurar la autosuficiencia de productos que necesita Estados Unidos y para no depender de la producción en China, es una bocanada de aire fresco para el último tercio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quien comprendió muy bien el impacto positivo para México, y por supuesto para su futuro político, es el canciller Marcelo Ebrard.

Norteamérica está atrayendo de nuevo la atención para su estudio en los think tanks en todo el mundo. Esto se debe, no solo por esta estrategia estadounidense de fortalecerse frente a China sino por problemas complejos como la migración, los cárteles de droga, la pandemia del fentanilo entre la población de EU, el trasiego de esta droga, el tráfico de armas americanas a México, entre otros.

Especialistas de la relación bilateral están alertando de las presiones que pueden venir de EU sobre todo de los grupos ultra conservadores republicanos, pero también de la actual administración demócrata.

La semana pasada, William Barr, el secretario de Justicia de Donald Trump, escribió una editorial en The Wall Street Journal en donde respalda la iniciativa de los legisladores republicanos ultraconservadores Dan Crenshaw (Texas) y Michael Waltz. Textualmente escribió: “Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que EU tome medidas efectivas” (traducción de INFOBAE 04/03/2023).

El ex fiscal federal “trumpista” y los congresistas republicanos, Crenshaw (veterano USMarine, medalla Corazón Púrpura por herida en el servicio) y Waltz (ex militar de élite Boina Verde, y ex asesor antiterrorista del vicepresidente Dick Cheney) están utilizando políticamente la crisis de seguridad en México.

La crítica al gobierno de la 4T también proviene de la administración demócrata que encabeza el presidente Joe Biden. No fue menor que desde el Departamento de Estado, en Washington, se manifestara que “EU apoya las instituciones electorales independientes y con recursos suficiente” en clara alusión al llamado “Plan B” del presidente contra el Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdova.

Se abren flancos políticos muy complicados desde EU que deberán atender tanto nuestro embajador en Washington, Esteban Moctezuma, como el equipo que encabeza el jefe de unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco.

Agenda estratégica: Lo peor que le puede suceder al gobierno actual es que se sumen republicanos y demócratas para presionar a México en más temas de la agenda bilateral, como ya lo es el tráfico de fentanilo, que es un asunto de interés político bipartidista.

POR GERARDO RODRÍGUEZ

GERARDO_RSL@YAHOO.COM

@GERODRIGUEZSL

PAL