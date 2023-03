Humanismo calcinado

Eso de “el humanismo mexicano”, propuesto por el actual gobierno federal, es una vil mentira. No tiene nada de humanista el hacinamiento que acontece en las estaciones migratorias del país y mucho menos el hecho de permitir que un incendio consumiera 39 vidas y dejando en vilo la existencia de algunos más.

Mi solidaridad con las familias de los fallecidos y de los heridos es absoluta, porque su dolor tiene asideros en mi ser. Como ellos, he experimentado el dolor y la angustia de la separación. Mi familia también fue víctima de las consecuencias de la migración.

El viaje sin retorno de mi padre a los Estados Unidos de América, dejó una huella profunda en mi vida y en la de mis hermanos, pero también me enseñó la importancia de luchar por nuestros derechos y defender lo que es justo.

El dolor y la indignación es inevitable, porque el aparato de propaganda gubernamental vio fulminada su versión mentirosa, en el momento en que se hizo pública una videograbación en donde se observa que los vigilantes no tuvieron el mínimo sentido de humanidad para abrir el candado y permitir la salida de los migrantes que se encontraban en cautiverio, bajo la responsabilidad legal y operativa del gobierno federal.

Por eso, es fundamental alzar la voz y exigir que se respeten los derechos de los migrantes y que se les brinde la protección que merecen. La tragedia en Ciudad Juárez no es un hecho aislado. Esta es solo una muestra más de las injusticias que enfrentan los migrantes en todo el mundo. A menudo son víctimas de discriminación, violencia y explotación, y es necesario que la sociedad en su conjunto se involucre en la lucha por sus derechos. Como integrante de una familia nuclear cercenada por la migración, soy solidarias con nuestros hermanos y hermanas migrantes y apoyarlos en su lucha por una vida mejor.

Es doloroso saber que la muerte de estas personas fue el resultado de la negligencia y la falta de compromiso por parte de las autoridades de migración. Las instituciones encargadas de proteger a los migrantes deberían garantizar su seguridad y bienestar, pero en lugar de eso, los ponen en riesgo y los exponen a situaciones peligrosas. Es fundamental que se tomen medidas efectivas para prevenir futuras tragedias y garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Nuestra indignación y tristeza deben convertirse en acción. Es hora de que nos unamos y exijamos que se respeten los derechos de los migrantes en todo el mundo. Debemos levantar la voz y denunciar las injusticias que enfrentan a diario, y apoyarlos en su lucha por una vida digna y segura. ¿Por qué no había extinguidores disponibles? ¿quiénes tenían escondidas las llaves del candado? ¿por qué subrogar la seguridad a la empresa del cónsul de la dictadura de Nicaragua? ¿por qué no has renunciado Francisco Garduño? El humanismo mexicano está hecho cenizas.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

DIPUTADA FEDERAL

@lorenapignon_

MAAZ