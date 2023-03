Estados Unidos, viendo la paja en el ojo ajeno

Apenas la semana pasada criticaba los afanes injerencistas de un puñado de legisladores estadounidenses del Partido Republicano, cuyas propuestas y expresiones públicas denotaban no solamente una decimonónica visión intervencionista, sino también una profunda ignorancia, o bien un sesgo selectivo sobre el problema del tráfico de drogas. Recriminé que enfilen su discurso contra México, pero nada digan y, sobre todo, nada hagan respecto del ya de por sí extendido problema de adicciones en su país, pues la alta demanda que existe en su territorio es la que fomenta la producción y el tráfico desde México.

Aún no quedaba superado del todo el episodio en la opinión pública, cuando la Secretaría de Estado del vecino del norte dio a conocer su Informe sobre derechos humanos en el mundo, que elabora para presentarlo ante el Congreso de aquel país, documento en el que, una vez más, Estados Unidos pretende erigirse en policía y juez del mundo; la óptica anacrónica de la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto volvieron a hacerse presentes.

La respuesta de AMLO en defensa de la Soberanía nacional fue firme y, al igual que en su respuesta a los legisladores republicanos, criticó que se asuman como el gobierno del mundo y que sólo vean la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Eso es exactamente lo que señalé la semana pasada; y es que Estados Unidos carece de autoridad moral para pretender criticar lo que sucede en otros países, cuando a nivel interior han sido incapaces de resolver problemas añejos de derechos humanos. ¿Acaso olvidan que su país sigue teniendo severos problemas de racismo que, lejos de disminuir, ha aumentado en los últimos años? ¿O que se violentan los derechos humanos más elementales de las personas migrantes, o que se cometen brutales abusos policiacos que no pocas veces han derivado en la muerte de personas detenidas, o que retrocedieron en materia de derechos reproductivos de las mujeres con la prohibición del aborto, o que su persecución contra Julian Assange es un caso emblemático de la violación a la libertad de expresión y el derecho a la información por parte de un gobierno?

Por lo visto tienen memoria selectiva, algo de lo que la prensa de ese país ya se percató, porque en conferencia de prensa cuestionaron al Secretario de Estado, Anthony Blinken, en el sentido de que el informe no trasciende en la relación con países aliados como Egipto, Arabia Saudita o Israel, que han sido denunciados por violaciones graves a derechos humanos. La respuesta de Blinken evidenció el sesgo político del informe, al señalar: “trabajamos de diferentes maneras con diferentes países, tenemos una multiplicidad de intereses sobre los cuales trabajamos… Los derechos humanos son un interés central para nosotros, no es el único”. Es decir, para ellos los derechos humanos son importantes, siempre y cuando no afecten intereses políticos o económicos; si lo hacen, entonces pueden pasarlos por alto.

En el marco de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, Benemérito de las Américas, vendría al caso recordarles a nuestros vecinos del norte que el “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Se acabaron los tiempos en que México era patio trasero de E.U., no toleraremos ningún afán injerencista. Desde aquí expreso mi respaldo al AMLO en la defensa de nuestra Soberanía y dignidad nacionales.

POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

@BENJAMINROBLESM

