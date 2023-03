Un año del AIFA

Ayer se cumplió el primer aniversario de su inauguración. Vale la pena un corte de caja. Más allá de filias y fobias, habría que revisar con perspectiva uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador, que ha sido vapuleado por la oposición. ¿Es un desastre, como algunos afirman? ¿Es un éxito, como se vende desde el gobierno? Tiene matices. Una cosa es la obra y su construcción, la otra su ejecución y puesta en marcha.

Tratemos de encontrar los grises. Ni es una “central camionera”, ni es la última joya de la arquitectura en el mundo. Cada quien tendrá su opinión, pero para tenerla, hay que ver la obra, dimensionarla, entenderla en sus distintas etapas.

Durante su construcción, estuvimos tres veces en el AIFA. Mostramos nuestro trabajo, compartiendo imágenes, así como entrevistas, lo mismo con el encargado del proyecto, el general Gustavo Vallejo, que con decenas de militares y civiles, que participaron en él. Ya inaugurado, hemos conversado también con el general Isidoro Pastor, director del Aeropuerto.

“Hasta el 16 de marzo hemos tenido 14 mil 189 operaciones aéreas, han significado el transporte de aproximadamente un millón 364 mil 685 pasajeros en aviación comercial y general donde opera la aviación ejecutiva y la oficial”, me dijo hace un par de días el general Pastor.

¿Cuántas operaciones diarias comerciales hay en promedio? “Tenemos 60 al día, el pico máximo que hemos tenido es de 84 diarias… ha significado el pico máximo de pasajeros transportados, poco más de ocho mil 100 personas”, dijo.

Pese a que es más barato volar (porque la TUA es más baja), y es una terminal con mejor tecnología, al AIFA le siguen faltando pasajeros. Son casi millón y medio al año, muy lejos aún de los 46.2 millones que reportó el AICM en 2022. Cierto, cada vez llegan más, pero faltan millones para volver rentable una terminal aérea que, según las propias proyecciones financieras internas, comenzará a tener utilidades hasta 2026.

El reto principal sigue siendo la conectividad. De poco importará una terminal bien diseñada, si no es accesible. Si no es posible llegar rápido y a un costo moderado, no será funcional.

Cuando se inauguró solo estaban en funcionamiento la carretera México-Pachuca (con dos carriles de ida y dos de vuelta) y el Circuito Exterior Mexiquense por Periférico Norte. Hoy, hay cuatro carriles de ida y cuatro de vuelta en la México-Pachuca, y se inauguró una carretera que parte de Ecatepec y que conecta en 10 minutos con el aeropuerto; en diciembre próximo —es la proyección— comenzará a operar el Tren Suburbano, de Buenavista, y tiene una estación en Lechería y de ahí al AIFA son 23 kilómetros, ocho están en el polígono aeroportuario y ya están construidos con su terminal; eso, más un Mexibus, concluiría la movilidad terrestre al AIFA.

Se podrá argumentar sobre la decisión de hacer un nuevo Aeropuerto, la cancelación de lo que se construía en Texcoco, tiempos, calidad de la obra y su puesta en marcha, pero para hacerlo, hay que comprender el proyecto y sus alcances.

Descalificar o aplaudir a priori, aleja de la verdad.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

