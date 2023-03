Kike Mayagoitia está de «segundón» en 'Venga la Alegría'

El sábado hice algo que usualmente no hago: sintonizar Venga la Alegría Fin de Semana. El querer estar al tanto del estado de salud de don IGNACIO LÓPEZ TARSO me llevó a ver el único matutino que va en vivo sábados y domingos. De tal programa yo pensaba que Enrique Mayagoitia era el titular, sin embargo, estaba equivocado pues su posición ahí está muy por debajo de Carlos Quirarte y Álex Sirvent. Sí, él no lleva el mando del programa y no es el protagonista del matutino, rol que sí desempañaba en El conductor pasó de ser titular a ser comparsa, donde fue titular. Durante las horas que dura al aire Venga la Alegría Fin de Semana, Kike Mayagoitia no figura. Se escucha feo, pero está de segundón.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

La embajada de Estados Unidos en España le dio un reconocimiento al 'Divo de Linares' RAPHAEL por su voluminosa trayectoria. "Entregarle una bandera de Estados Unidos en nombre de mi gobierno es un honor. Su música ha acompañado a millones de personas en EE.UU. y el resto del mundo. Todo reconocimiento a la universalidad de su arte se queda pequeño", fueron las palabras que la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, le dijo al artista español.

¡QUÉ CAGADOTA!

El periodista y autor de seis libros Alberto Tavira ¡la cagó! al tuitear que don IGNACIO LÓPEZ TARSO había muerto a la edad de 100 años cuando en realidad fue a los 98. ¡Pazguato!

Foto: Especial

ME ROGABA Y NO RESISTÍ

Erik Rubín está convenciendo a Sasha Sokol para que participe en Vaselina. De conseguir su "sí acepto", ella personificará a Sandy (papel que ya hizo en el pasado) y va a cantar esa pieza, Noches de Verano, que tanto me gusta y que dice:

El verano se terminó. El verano que pronto pasó. Ella estaba loca por mí. Me rogaba y no resistí.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

México de profunda raíz, el programa de Radio Educación (1060 AM y 96.5 FM) que habla y reflexiona de la relación del campo y la Ciudad de México, está celebrando seis años al aire.

AVISOS PARROQUIALES

Llegó la hora, el programa de variedades cuya conductora es la bella Mónica Noguera se estrena este sábado por Imagen Televisión.

VENCERÁ LA CULPA

Me entero de que la suegra de México, la señora María Sorté. va a participar en Vencer la culpa, la telenovela que produce Rosa Ocampo y que según información de Noveleando (cuenta de Instagram) contará con las actuaciones de Gabriel Soto y Matías Novoa.

SERÉ BREVE

¿Y ahora quién va a ayudarla a intervenir los teléfonos de sus enemigos y las compañeras de trabajo que le cagan?

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

SEGUIR LEYENDO:

Por órdenes de Andrea Doria ¡la actriz está vetada en 'Hoy'!

Patricia Chapoy se puso feliz al saber que 'Chisme No Like' sale del aire

Belinda y Luis Gerardo Méndez se besan muy rico