Deer Park, callando bocas

¿Recuerda La refinería de Deer Park?, pues acaba de cumplir un año desde que funciona bajo la operación total de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y en tan poco tiempo parece ser que fue un acierto; además de obtener ganancias millonarias, aportó cerca del 30% de la producción de combustibles que procesa la petrolera.

Le cuento. Los datos más recuentes indican que la refinería texana alcanzó ganancias cercanas a los mil millones de dólares, con lo que saldó la deuda de la compra (596 millones de dólares) y obtuvo un excedente de 400 millones más.

Más allá, este complejo resultó ser clave para que la petrolera mexicana recuperara de forma importante su participación en el mercado interno de combustibles, considerando que en 2022 PEMEX procesó cerca del millón 100 mil barriles diarios, de los cuales Deer Park aportó alrededor de 300 mil barriles, esto es 27.3% del total.

Recordará que cuando la empresa productiva del Estado anunció la compra, no faltó quien aseguró que era un mal negocio, incluso hubo calificadoras advirtiendo que sería un problema y diciendo que bajo la dirección de PEMEX se arruinaría, sin embargo, muy poco tiempo tuvo que pasar para que los hechos dieran cuenta de lo contrario, pues en este primer año Deer Park obtuvo su mejor desempeño de los últimos y su rentabilidad alcanzó su mejor nivel desde el 2008.

Ahora, directivos en México reconocen que la operación de la refinería de Houston, Texas, tiene un funcionamiento digno de replicar en las seis refinerías que hay en el país y que conforman el Sistema Nacional de Refinación (SNR), por lo que, ya tienen un plan para adoptar prácticas y medidas con las que logren hacerlas más eficientes.

Además, nos cuentan que, en este primer aniversario, el director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, visitó la refinería, por lo que, en los siguientes meses se vienen diversas actividades que les permitirán por un lado sacar más provecho y por otro mejorar la sinergia en todo el SNR. Ya les estaré informando de ello en nuevas entregas.

Por último, entre las reuniones que sostuvo el directivo, destacó la de Guy Hackwell, gerente de Deer Park, quien comentó que, bajo la administración de PEMEX, la empresa “ha tenido uno de los años más exitosos de la historia”, y comentó que esperan mejorar ese desempeño en este 2023. Eso está por verse.

Colaboración en Aguascalientes

La aplicación de normas y estándares es vital para contar con productos, procesos y servicios seguros y confiables, al respecto esta semana la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), que preside Mario Gorena Mireles, y encargada de evaluar y acreditar a laboratorios, unidades de inspección y organismos de certificación que demuestren su confianza y competencia técnica en el cumplimiento de las normas que permiten salvaguardar la salud y la seguridad entre otros, firmó un convenio con el gobierno de Aguascalientes al mando de la panista, María Teresa Jiménez Esquivel. El propósito es que mediante la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (SEDECYT), que comanda Manuel Alejandro González Martínez, se difunda la importancia de las normas así como conceptos del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad y sus beneficios tanto para el gobierno, los empresarios y sociedad.

De gira por Coahuila

A quien se le ha visto muy activa como parte de su gira de trabajo es a la candidata a la presidencia de CANACINTRA nacional 2023-2024, María de Lourdes Medina Ortega, prueba de ello es que recientemente visitó la capital de Coahuila y se reunió con miembros de la delegación Sureste, entre ellos su Presidente, Eduardo Garza Martínez, con el objetivo de presentar sus propuestas de campaña y recolectar las necesidades de los industriales. Aquí, subrayó la importancia de aprovechar todo lo que representa el T-MEC, además de lograr una mayor apertura a mercados clave como es el caso de China. Recordemos que al frente de la Cámara, Lulú Medina, originaria de Toluca y con más de 40 años de experiencia, va por la unidad, el impulso del mercado local vinculado a la relocalización, la búsqueda de oportunidades de exportación, así como ser una voz fuerte en el sector.

Tiempos definitivos

[ ] Tiempos definitivos son los que se viven en el PAN, que dirige Marko Cortés, que recientemente incorporaron al ex diputado independiente Manuel Clouthier a la comisión que elaborara un programa de gobierno hacia las elecciones presidenciales de 2024. No le extrañe que en un futuro no muy lejano forme parte de la terna final para definir al candidato blanquiazul de la coalición junto con Ricardo Anaya y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, que trae pleito cazado con el presidente López Obrador y que durante la ceremonia del aniversario de la Constitución emitió un conmovedor discurso que cayó muy bien al interior del partido para hacer frente a la polarización, el resentimiento y el ánimo de venganza que impera en el país.

POR ENGGE CHAVARRÍA HERNÁNDEZ

PERIODISTA

@ENGGECHAVARRIA

MAAZ