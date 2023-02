Una alianza política la podemos analizar desde dos perspectivas: como la unión de diferentes fuerzas que buscan integrar proyectos para formar un gobierno, o, como el enfoque más común, la unión de dos o más partidos que quieren ganar las elecciones.

Tras la victoria de AMLO y Morena en 2018, el PRI-PAN-PRD decidieron unirse a través de la alianza “Va por México”. Partidos opuestos, que por décadas se disputaron el poder, se unirían para hacer un contrapeso al obradorismo.

Los resultados, hasta el momento, no han sido los mejores: desde su primera participación en 2021, la alianza ha buscado 15 gubernaturas de las cuales solo han ganado dos, Aguascalientes y Durango. Es decir, estaríamos hablando de una efectividad del 13.33%.

Para 2023, la alianza va por el Estado de México y Coahuila. Además, las elecciones de este año representan la antesala de la sucesión presidencial, por lo que un buen resultado, les permitiría asegurar que “sí hay tiro” para 2024.

¿Qué podría hacer diferente la alianza? Van algunas reflexiones.

1.- Socializar la alianza: no podemos pensar en que la alianza ganará elecciones, mientras la gente no la entienda. ¿Por qué se unieron? ¿cuáles son sus propuestas? ¿por qué si un tiempo nos acusamos de lo peor, hoy proponemos juntos un mejor país? Esas son las preguntas que se hacen sus votantes y mientras no tengan respuestas, no habrá un voto convencido.

2.- Entender a sus votantes: en política, uno más uno, no necesariamente suman dos. Un problema de los partidos, de todos, es que piensan que pueden controlar a sus votantes, y así, hacen números que al final no resultan. ¿Por qué un priista votaría por un panista? o al contrario, ¿por qué un panista votaría por un priista? Mientras la alianza no entienda a sus posibles votantes, será muy difícil que confíen en ella.

3.- Entender al votante obradorista: sí, la alianza necesita al votante obradorista para ganar elecciones. Pero lejos de buscar convencerlos de que son una alternativa, la oposición se ha centrado en culparlos de los problemas del país. Y claro, sí la oposición habla de “chairos”, el obradorismo habla de “fifís”, el problema para ellos, es que AMLO no está buscando al votante opositor, mientras que la alianza necesita del obradorista para hacer la diferencia.

4.- Definición de candidatos: en un partido de fútbol, si se quiere ganar, se tiene que poner en la cancha a los mejores jugadores, no a los amigos del entrenador y la directiva. No se trata de darle la candidatura a los perfiles más cercanos a las dirigencias, si la alianza ganó en Aguascalientes y Durango fue en gran medida por la competitividad de sus candidatos: Tere Jiménez y Esteban Villegas. Para 2023, los números indican que Manolo Jiménez competiría con solidez en Coahuila, mientras que el gran reto lo tiene Alejandra del Moral en el Edomex.

5.- Construir desde lo local: la oposición no ganará la presidencia mientras solo piense en ella. Hay algo muy claro, Morena gobierna dos terceras partes del país y AMLO goza de una aprobación que ronda entre el 58-68%. No se trata de pelearse por la candidatura presidencial, se trata de ir poco a poco, estado por estado, recuperando los espacios que han perdido.

POR PATRICIO MORELOS

SOCIO DE LA CASA ENCUESTADORA POLIGRAMA Y PROFESOR DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@PATOMORELOS

PATRICIOMORELOS@POLIGRAMA.MX

PAL