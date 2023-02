El exilio de Calderón

Para darse baños de pureza, convocar a manifestarse en defensa del INE y contra AMLO, y hasta llamar a formar un nuevo partido político, Felipe Calderón está muy lejos. Lejos, también, de las muchas preguntas que se acumulan sobre el secretario de Seguridad Pública, durante todo su sexenio, Genaro García Luna, declarado culpable de cinco cargos, por el jurado en el juicio en su contra.

Calderón, uno de los convocantes a la muy nutrida concentración de ayer, en la que participaron miles de ciudadanos (500 mil asistentes calcularon los organizadores), no asistió. Decidió no ir y mantenerse en el autoexilio.

El expresidente está en el ojo del huracán, y la distancia no le ayudará a salir de él. No, al menos, mientras mantenga la tibieza de sus posicionamientos en torno a quien fue su secretario de Seguridad.

García Luna sólo tuvo un superior jerárquico entre 2012 y 2018: el Presidente. ¿Es creíble que Calderón no supo nada? ¿no vio nada? ¿o consintió el comportamiento criminal del extitular de la SSP?

“Lo único que puede salvar a México es una ciudadanía organizada. Se trata de organizar a los ciudadanos para lograr una resurrección de la oposición política, a fin de evitar la caída de México en una dictadura populista del siglo 21 corrupta, incompetente y autoritaria.

“Para lograr esta hazaña democrática, veo dos posibles caminos, que no son excluyentes: 1) la recuperación de los partidos políticos existentes, desde la ciudadanía, y 2) la construcción de un nuevo partido político opositor”, publicó el expresidente el domingo 19 de febrero en el periódico Reforma, una semana antes de la manifestación en favor del INE.

A mitad de la semana pasada le cayó una bomba: uno de sus más leales y cercanos colaboradores fue encontrado culpable por narcotráfico y delincuencia organizada; trabajó para favorecer al Cártel de Sinaloa y a su líder, El Chapo Guzmán. Calderón lejos de condenar el actuar de su secretario, defendió la política de combate al crimen que él instrumentó y ejecutó.

Fuera del país desde hace meses, el expresidente no parece tener prisa por regresar. Menos, ante la posibilidad de que García Luna decida convertirse en testigo colaborador para buscar una reducción en su sentencia, y frente al río revuelto aprovechado por Palacio Nacional para enlodarlo a él y a otro expresidente, Vicente Fox. Calderón no pudo estar ayer en la concentración #MiVotoNoSeToca - #ElINENoSeToca. No sólo porque sería arriesgado acercarse a México, y llamar la atención de la justicia, sino porque le haría un flaco favor a quienes genuinamente creen que la democracia está en peligro y se oponen al gobierno de AMLO.

Hoy el expresidente ya no es un activo político-electoral. Al contrario. Es un lastre, porque su sexenio quedó tocado, sino es que manchado por el juicio en NY y la condena al policía que tanto empoderó, García Luna.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

