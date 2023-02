Fentanilo: La destrucción de las juventudes de Estados Unidos y México

El Fentanilo se ha convertido ya en el principal problema de salud en Estados Unidos. Y como lo señaló ante la cúpula empresarial el canciller Marcelo Ebrard, está muy cerca de ser también para México una doble contrariedad, pues en nuestro país está primero la violencia que genera la disputa sangrienta entre el crimen organizado por su control y comercialización, y de inmediato, en una grave asignatura de la salud por el creciente consumo que, primordialmente entre nuestros jóvenes, está causando estragos entre las estructuras familiares de México.

Los efectos del fentanilo se parecen a los de la heroína e incluyen euforia, somnolencia, náusea, confusión, estreñimiento, sedación, tolerancia, adicción, depresión y paro respiratorio, inconciencia, coma y muerte.

Con el tiempo se diseñaron derivados del fentanilo para ser usados por administración oral, poniéndola bajo la lengua, aspirándola en aerosoles y hasta en forma de parches aplicados sobre la piel. El éxito ha sido rotundo y continúa siéndolo hasta ahora.

En su más reciente discurso ante el Congreso de su país, la directora de la DEA, la recia Anne Milgram, quien pidió al Gobierno de México “hacer más” contra los cárteles, ante las muertes por fentanilo que ocurren ya en proporciones muy preocupantes en Estados Unidos.

“Creemos que México tiene que hacer más para detener el daño que se está causando. Estos dos cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco, dominan la cadena de suministro global de fentanilo”, remarcó la directora de la DEA, Anne Milgram, en una comparecencia ante el Senado.

La realidad es que el tráfico y venta del Fentanilo ha generado una escala de corrupción y colusión entre el crimen organizado y los tres niveles de gobierno en México.

El reclamo de Milgram y la respuesta de Ebrard de que ese es un problema prioritario porque es un problema de todos, es un reconocimiento a la nueva realidad del consumo de drogas en ambos países.

En la actualidad, los opioides sintéticos -incluido el fentanilo- son las drogas más comúnmente asociadas con las muertes por sobredosis en los Estados Unidos. En 2017, el fentanilo fue parte del 59,8% de las muertes relacionadas con opioides, comparado con el 14,3% en 2010, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas.

Y en México, principal proveedor de la droga a los Estados Unidos, que a su vez es el principal consumidor de la misma, está en el filo de la navaja de que el crimen organizado, en la lucha entre los carteles por controlar el tráfico del estupefaciente, se introduzca todavía más en el sector pública hasta llegar, ahora sí, a convertirnos de plano en un narco estado.

MONREAL POR LA CONSERVACIÓN Y APERTURA DEL INAI.

Ricardo Monreal negó, de manera categórica, que el gobierno federal o los legisladores de su partido (MORENA) tengan interés en “paralizar” al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y por eso haya retrasos en los dos nombramientos pendientes.

Aclaró que esta situación se debe a la falta de acuerdos para alcanzar las dos terceras partes de la votación que requieren, para que se avalen, porque la sucesión adelantada, dijo, ha ocasionado que todos quieran inmiscuirse en las negociaciones políticas: partidos políticos, dirigentes nacionales, gobernadores y dirigentes sociales.

“No, el presidente no se ha metido, el tema es la falta de acuerdos por las dos terceras partes, que ya estaban construidos en diciembre y que, por falta de acuerdos entre ellos, se incumplió la posibilidad de tener esos dos comisionados”, precisó.

Sin embargo, Monreal se comprometió a seguir recibiendo a “todos” para escucharlos y muestra de ello es que integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se reunieron con Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, para manifestar sus preocupaciones respecto a la falta de certidumbre que enfrenta el organismo por el retraso en el nombramiento de dos comisionados y la próxima salida otro.

“En el INAI concretamente, me vinieron a transmitir su preocupación por dos cosas: la salida de un tercer comisionado del INAI, Francisco Acuña, que le restan 40 días. Y que, sin ese comisionado, las resoluciones que tenga el INAI no tendrán fuerza jurídica, incluso ya no podrían sesionar cuatro porque así lo establece la ley”.

El zacatecano garantizó que la próxima semana platicará con su grupo parlamentario y con los demás partidos para avanzar en las negociaciones sobre los nombramientos pendientes como los magistrados de los tribunales electorales en los estados, en las salas regionales del Tribunal Electoral, los consejeros del INAI, el Consejo de la Judicatura así como del Tribunal Agrario y el Tribunal de Justicia Administrativa.

