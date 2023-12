Promesa incumplida

En la reciente visita de la delegación de funcionarios estadunidenses encabezados por el Secretario de Estado, Antony Blinken, a Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió sus magnas obras como el Tren Maya, la reciente aerolínea militar Mexicana de Aviación.

Sin embargo, hubo algo de lo que no habló con la delegación que participó en el Diálogo Bilateral sobre Migración y no lo hizo por una de varias razones: todavía no está lista y se trata de la llamada “Súperfarmacia”, donde se supone que los mexicanos podrán tener a la mano todos los medicamentos que hay en el mundo.

Aunque en Huehuetoca, Estado de México se trabaja a marchas forzadas a unos cuantos días de que termine este 2023, lo que se puede apreciar es un enorme bodegón prácticamente en obra negra, a la par de que nadie en el gobierno federal ha disipado las muchas dudas que se ciernen sobre este proyecto, por ejemplo, cómo será el manejo de medicamentos delicados y que requieren de ciertas condiciones de almacenamiento.

Lo anterior se da cuando tienen lugar otros avances que solo terminan por evidenciar la incompetencia de la actual gestión. Hace unos días, la cadena de tiendas Walmart, anunció que oferta la vacuna Pfizer contra Covid-19 y en este sentido, no hay que olvidar la serie de aplazamientos que ha tenido la famosa vacuna “Patria” que crearía el Conacyt, pero que se ha quedado estancada pues no está renovada y ya no sirve para combatir el Covid.

Valdría la pena preguntarse si dosis de “Patria” están contempladas para algún anaquel de la Súper Farmacia con la que la actual administración pretende “cerrar con broche de oro”.

Se ha filtrado información en el sentido de que para su operación, la famosa Súper Farmacia requiere de por lo menos dos años, porque se supone que Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México), encargada de manejar ésta, todavía estaría solicitando los recursos para integrar el ambicioso proyecto, y si se toma en consideración que estamos a punto de entrar al año electoral más trascendental que vivirá nuestro país, no se sabe bien a bien a dónde irán a parar los recursos supuestamente destinados al bodegón de Huehuetoca.

De acuerdo a la información que ha trascendido, esta otra magna obra tendrá un costo de 3 mil 449 millones de pesos; pero si se toma en cuenta que una de las características de esta 4T es que incrementa sustancialmente el costo de sus emblemáticas obras y ahí está como una de las pruebas más palpables, la refinería de Dos Bocas, que a la fecha no refina ni una gota de crudo.

Hoy, conforme a lo anunciado en el mes de noviembre por el propio presidente López Obrador, se inauguraría esta mega farmacia, pero solo se trató de una promesa incumplida más.

POR ADRIANA MORENO CORDERO

COLABORADORA

