Hice un experimento. Fui cargando –de manera paulatina– en Chat GPT las perspectivas (outlooks) para 2024 de los principales bancos, empresas de consultoría y de capital privado más grandes del mundo. Esta curaduría incluye a JP Morgan, Goldman Sachs, Black Rock, Lazard, Fidelity, Vanguard, Barclays y 23 instituciones financieras más.

Habiendo hecho este primer paso, le instruí a la aplicación de Inteligencia Artificial que hiciera un resumen. Aquí los resultados.

La opinión general es que en 2024 se podría dar una desaceleración en el crecimiento económico mundial. Con relación a la inflación y política monetaria hay opiniones divergentes sobre la inflación, pero la expectativa común es que se suavizará y los bancos centrales podrían realizar recortes a las tasas de interés.

Es muy probable que los que encabezan los bancos centrales reduzcan las tasas para contrarrestar el impacto de las políticas restrictivas en el crecimiento, el empleo y los salarios.

De acuerdo con la síntesis de Chat GPT, se espera que los mercados sigan siendo sensibles a los cambios en las perspectivas de la política monetaria.

A pesar de los desafíos, en general hay optimismo de que los mercados se desempeñarán razonablemente bien, con oportunidades en diversas clases de activos.

En lo que concierne al análisis financiero se anticipan recortes de las tasas de interés en 2024, pero las opiniones varían sobre el momento y el alcance. Es previsible que la renta fija, especialmente la de grado de inversión, se beneficie de fuertes niveles de rendimiento y una oferta manejable.

Los mercados de valores pueden enfrentar desafíos, incluida una posible presión sobre los márgenes (whatever that means). Las opiniones sobre el desempeño del mercado de valores varían, con expectativas de retornos razonables si la desaceleración económica no es profunda o prolongada.

En todos los reportes de las diferentes instituciones, existe un énfasis constante en la diversificación y la gestión de riesgos. Se considera que los mercados privados, los fondos de cobertura y los fondos de inversión incrementarán la resiliencia de las carteras.

En materia de factores geopolíticos los analistas de los principales bancos consideran que las tensiones geopolíticas actuales, como la guerra de Ucrania y problemas más amplios con China, destacan como factores que influyen en el panorama económico global. También las elecciones estadounidenses se consideran un punto focal que tendrá un peso relevante en la geopolítica.

Los analistas reconocen que hay riesgos más allá de los factores económicos tradicionales como el cambio climático, por ejemplo. Las estrategias sugeridas implican jugar a la defensiva, ser consciente de estos riesgos y ajustar los portafolios.

La disrupción a largo plazo, incluida la innovación tecnológica y las tendencias de sostenibilidad, es un punto focal para dar forma a las carteras de inversión.

Se recomienda la diversificación entre clases de activos y diferentes regiones para mitigar los riesgos. También se sugieren estrategias de opciones, mercados privados y fondos de cobertura (hedge funds) para mejorar los perfiles de riesgo-recompensa.

En conclusión: la perspectiva general para 2024 sugiere un optimismo cauteloso, templado por el conocimiento sobre los posibles desafíos. El crecimiento económico puede desacelerarse y se espera que la inflación se suavice, lo que llevará a políticas monetarias ad hoc.

Las tensiones geopolíticas y los riesgos internos agregan complejidad al panorama global.

Las tendencias tecnológicas y de sostenibilidad son factores que influyen en la toma de decisiones, y estrategias de diversificación y mitigación de riesgos son vitales para navegar escenarios donde prevalece la incertidumbre.

Se alienta a los inversores a mantenerse informados, adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y considerar un enfoque equilibrado para la construcción de carteras. No wonder!

Por Alejandro Echegaray y Chat GPT

Consultor

@AECHEGARAY1

