Los latinos "desalentados"

WASHINGTON. El debate sobre la ayuda militar a Ucrania, Israel y países del sureste asiático ha sido "frustrante" para los hispanos en Estados Unidos, cuyas demandas y prioridades han sido marginadas y aún sacrificadas por la Casa Blanca.

El punto es muy claro: para aprobar la ayuda, los republicanos demandan restricciones migratorias, límites al asilo, una mayor vigilancia en la frontera sur, la renovación de la política de "quédese en México" usada por el expresidente y ahora probable candidato presidencial republicano, Donald Trump.

La comunidad latina "está desmoralizada porque no ven resultados. Y ahora nos parece que nos van a sacrificar otra vez", comenta Jesús "Chuy" García, representante (diputado) demócrata de Chicago, que se queja de que la Casa Blanca ha ignorado las peticiones de reunión del bloque de legisladores latinos.

"Nos gusta pensar que tenemos un aliado. Y (el presidente Joe Biden) ha respondido hasta cierto grado. Pero ahora, en el momento más crítico, no hay enlace. No hay consulta y no hay representación en la mesa de negociadores", añadió.

García recordó que el Caucus Hispano en el Congreso "somos 42 miembros en la Cámara y el Senado, con los cuatro senadores latinos", y como grupo, "hemos pedido una reunión (con la Casa Blanca) y no ha habido una respuesta. Ha habido silencio hasta ahora... Eso es muy frustrante".

La realidad, en todo caso, es que Biden y sus aliados probablemente creen que los latinos no tienen muchas alternativas, por más que los republicanos crean estar en posición de ofrecerles algo. Pero las declaraciones de sus portaestandartes, a comenzar por el propio Trump, no son muy alentadoras.

El magnate "ha contaminado. Ha contagiado a los otros candidatos republicanos", comentó García en referencia a las que calificó como ideas tan radicales como las propuestas de bombardear a los cárteles en México. "Busca borrar toda la historia y la interdependencia de las economías. Las inversiones de Estados Unidos, de México, y viceversa de empresas mexicanas en EU. La frontera y las dos mil millas que compartimos. Y se sigue atacando a los mexicanos. Se les sigue pintando por parte de políticos extremistas, en particular en el Partido Republicano y su líder efectivo Trump. Y eso es muy problemático".

Pero también es cierto que desde el punto de vista del legislador, el que la base del Partido Republicano siga tan firme con él, a pesar de los casos legales criminales y civiles en su contra, "es un comprobante del estado precario de la democracia en Estados Unidos", dijo.

En todo caso, el legislador anota que el impacto de las medidas políticas del gobierno de Biden y sus promesas de campaña sin cumplir, sobre todo, en el área de migración, más las posiciones asumidas por los republicanos, han creado un clima de desaliento en la comunidad latina, especialmente los mexico-americanos.

Y el resultado puede ser una menor participación electoral.

