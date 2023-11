No habrá torneo Sub 23 con Expansión, otro fracaso de la Liga MX

Se convierten en prisioneros de sus palabras, de conceptos vacíos que sólo hacen ilusionar a muchos, pero la decepción es generalizada.

Cuando vino el grandísimo fracaso del futbol mexicano, con la no clasificación de la selección Sub 23 al Mundial de la especialidad, y a Juegos Olímpicos; sumado con el ridículo de la Femenil sin ir al Mundial, y tampoco a Olímpicos; y, por supuesto, con la gigantesca falla de la Selección Mayor, en Qatar 2022, el futbol mexicano reaccionó, pero sólo en palabras, no en hechos.

Promesas y promesas, habría que volver a ganar y, para eso, una nueva estructura directiva, que haría que el futbol mexicano regrese a donde pertenece, según sus propias voces.

Nada más mentiroso y demagogo. La última gran fisura, la cancelación del torneo Sub 23 con los equipos de Expansión, explicado quirúrgicamente y detallado con orgullo por Mikel Arriola, cuando el futbol mexicano vivía su peor momento. Era la solución para que los jóvenes encontraran espacios, y no se perdieran en el intento.

Es decir, 15 equipos de Expansión MX compitiendo contras las filiales de Primera División; es decir, un torneo de 32 equipos, porque el Tapatío ya es filial de Chivas, y juega desde hace unos años en la Liga Expansión.

Hasta ahí, todo bien, una idea que tenía sentido y que podría hacer un poco más interesante una Liga que, desde la abolición del descenso y ascenso, está desaparecida y sin interés popular.

Pero no se hizo correctamente, como muchas otras cosas que no se hacen con talento dentro de la Liga MX.

Se vive una de las peores gestiones directivas de la historia reciente, donde el protagonismo de sus directivos es evidente, y las mentiras, también.

No existirá aún lo prometido, lo que haría cambiar el nivel competitivo del futbolista mexicano, según las palabras de Mikel Arriola, al anunciar con “bombo y platillo”, esta liga inexistente.

A un año del fracaso en Qatar, el futbol mexicano solamente ha ganado una Copa Oro, y con tumbos, tirado en su marco contra Panamá en Los Ángeles, viendo cómo los canaleros fallaban opciones claras de gol, que podían llevar al alargue el partido.

Perdieron una Nations League contra Estados Unidos, en Las Vegas; en el Mundial Sub 17 fueron masacrados y eliminados por Malí 5-0, y por si fuera poco, estuvieron más de 180 minutos en la Segunda División de la Concacaf, cuando no podían meterle un gol a Honduras en el Azteca, algo que sucedió hasta el 110’; es decir, no ha cambiado nada.

Sumemos la cancelación, o postergación de la Liga Expansión con los Sub 23 de Primera División. Algo no está funcionando correctamente, evidentemente no están siendo directivos proactivos para mejorar, sino solamente para presumir logros, que no son de ellos.

La única “gran” aportación, el play-in, una copia burda y barata de la NBA, porque hasta para eso deben ser originales, y no seguir pasos de otros deportes. León está en la Liguilla tras perder, algo insólito en un futbol que buscaba, según ellos, saber volver a ganar.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

