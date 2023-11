EL BUENO

El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, está en la Ciudad de México, en donde disputa un partido de exhibición contra el tenista Tommy Paul. Es la primera vez que el número 2 del mundo visita nuestro país.



EL MALO

El peleador de Artes Marciales Mixtas, Luis Pedro Cervantes Rincón fue acusado por su ex pareja, la ex seleccionada nacional de Lucha, Daniela López, de violencia familiar. Incluso difundió fotos del daño que le causó Hernández.



EL FEO

El ex conductor de TV, Alfredo Adame, criticó a los ex integrantes del reality La Casa de los Famosos, Wendy Guevara y Nicola Porcella, pues dijo son “ídolos de barro” y carecen de preparación para los espectáculos, pues han quedado mal en compromisos de trabajo.

EEZ